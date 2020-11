Matthew Perry: La star de Friends se fiance à sa petite amie Molly Hurwitz | Actualités Ents & Arts

La star de Friends Matthew Perry a annoncé ses fiançailles avec sa petite amie Molly Hurwitz.

le Acteur de 51 ans, qui a joué Chandler Bing dans la sitcom, a commencé à sortir avec le joueur de 29 ans il y a deux ans.

Perry n’a pas été marié auparavant, mais a déjà fréquenté plusieurs actrices de haut niveau, dont Julia Roberts et Lizzy Caplan de Mean Girls.

Friends a été lancé en 1994 mais reste l’une des émissions les plus populaires à la télévision



Perry a déclaré à People Magazine: «J’ai décidé de me fiancer.

“Heureusement, je sortais avec la plus grande femme du monde en ce moment.”

Hurwitz, qui est basé à Los Angeles et New York, est un directeur littéraire et travaille pour une entreprise qui représente des scénaristes, des réalisateurs et des acteurs.

Le couple a rendu public leur relation en décembre.

Plus tôt ce mois-ci, Perry a confirmé que le très attendu L’émission de retrouvailles entre amis ne sera pas filmée avant l’année prochaine en raison du coronavirus.

L’émission unique de retrouvailles réunira les six amis



L’offre spéciale devait commencer en août et lancer le service de streaming HBO Max en mai.

Tourné sur la scène sonore originale de l’émission, Stage 24, sur le terrain Warner Bros à Burbank, en Californie, il réunira le casting original de Perry et ses co-stars Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc et David Schwimmer.

L’émission a duré 10 saisons à partir de 1994 et est toujours l’une des émissions les plus populaires à la télévision.

Le dernier projet de Perry est le film Netflix Don’t Look Up, qui mettra également en vedette Leonardo DiCaprio, Timothee Chalamet et Meryl Streep.

Réalisée par Adam McKay, la comédie spatiale raconte l’histoire de deux astronomes de bas niveau qui effectuent une tournée médiatique pour avertir l’humanité de l’approche d’un astéroïde qui détruira la planète Terre.

Il doit commencer le tournage plus tard cette année.