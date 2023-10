La star de “Friends”, Matthew Perry, l’acteur nominé aux Emmy Awards dont Chandler Bing, sarcastique mais adorable, figurait parmi les personnages les plus célèbres et les plus cités de la télévision, est décédé à 54 ans.

L’acteur a été retrouvé mort, apparemment noyé, à son domicile de Los Angeles samedi, selon le Los Angeles Times et site de célébrités TMZ, qui fut le premier à annoncer la nouvelle. Les deux médias ont cité des sources anonymes confirmant la mort de Perry.

Que souhaitez-vous savoir Matthew Perry, qui incarnait Chandler Bing dans la série à succès “Friends”, est décédé. Il avait 54 ans L’acteur nominé aux Emmy Awards a été retrouvé mort, apparemment noyé, à son domicile de Los Angeles samedi, selon le Los Angeles Times et le site de célébrités TMZ, qui a été le premier à annoncer la nouvelle. Les deux médias ont cité des sources anonymes confirmant la mort de Perry. Ses publicistes et autres représentants n’ont pas immédiatement répondu aux messages sollicitant des commentaires. Les 10 saisons de Perry dans “Friends” ont fait de lui l’un des acteurs les plus reconnaissables d’Hollywood, avec Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow et David Schwimmer dans le cadre d’un groupe d’amis à New York.

“Matthew était un acteur incroyablement doué et un élément indélébile de la famille Warner Bros. Television Group”, a déclaré la société dans un communiqué. « L’impact de son génie comique s’est fait sentir dans le monde entier et son héritage perdurera dans le cœur de nombreuses personnes. C’est un jour déchirant et nous envoyons notre amour à sa famille, à ses proches et à tous ses fans dévoués.

Les publicistes et autres représentants de Perry n’ont pas immédiatement répondu aux messages de l’Associated Press sollicitant des commentaires.

Lorsqu’on lui a demandé de confirmer la réponse de la police à ce qui était indiqué comme l’adresse du domicile de Perry, l’officier du LAPD, Drake Madison, a déclaré à l’AP que des agents s’étaient rendus dans ce bloc “pour une enquête sur la mort d’un homme dans la cinquantaine”.

Les 10 saisons de Perry dans “Friends” ont fait de lui l’un des acteurs les plus reconnaissables d’Hollywood, avec Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow et David Schwimmer dans le cadre d’un groupe d’amis à New York.

En tant que Chandler, il incarnait le colocataire vif d’esprit, peu sûr de lui et névrosé de Joey de LeBlanc et un ami proche de Ross de Schwimmer. Pendant les hijinks de la série, on pouvait compter sur lui pour intervenir avec une phrase comme “Est-ce que cela pourrait être plus gênant ?” ou une autre boutade au bon moment.

Perry a parlé ouvertement de sa longue et publique lutte contre la dépendance, écrivant au début de ses mémoires vendues à des millions de dollars en 2022 : “Bonjour, je m’appelle Matthew, même si vous me connaissez peut-être sous un autre nom. Mes amis m’appellent Matty. Et je devrais être mort.”

“Friends” s’est déroulé de 1994 à 2004, remportant l’Emmy Award de la meilleure série comique en 2002. Les acteurs se sont notamment regroupés au cours des saisons suivantes pour obtenir un salaire d’un million de dollars par épisode pour chacun.

Certains de ses coéquipiers de « Friends » ont rendu hommage sur les réseaux sociaux, publiant des photos, des GIF et des bêtisiers de leurs épisodes préférés.

“Quelle perte”, a écrit l’actrice Maggie Wheeler, qui jouait sa petite amie Janice, sur Instagram. « La joie que vous avez apportée à tant de personnes au cours de votre trop courte vie perdurera. Je me sens très béni par chaque moment créatif que nous avons partagé.

L’actrice Morgan Fairchild, qui incarnait sa mère dans la série, a déclaré que la perte d’un « jeune acteur brillant » était un choc.

“J’ai le cœur brisé par la mort prématurée de mon ‘fils'”, a-t-elle écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Lors de la finale de “Friends”, Chandler est marié à Monica de Cox et ils ont une famille, reflétant le parcours du casting principal, des New-Yorkais célibataires essayant de comprendre leur vie à plusieurs d’entre eux mariés et fondant une famille.

La série a été l’un des plus grands succès de la télévision et a pris une nouvelle vie – et a été surprenante. popularité auprès des jeunes fans – ces dernières années sur les services de streaming.

Perry a décrit avoir lu le scénario de « Friends » pour la première fois dans ses mémoires, « Friends, Lovers and the Big Terrible Thing ».

«C’était comme si quelqu’un m’avait suivi pendant un an, volant mes blagues, copiant mes manières, photocopiant ma vision de la vie à la fois lasse du monde et pleine d’esprit. Un personnage en particulier m’a marqué : ce n’est pas que je pensais pouvoir « jouer » Chandler. J’étais Chandler.

On ne connaissait pas à l’époque la lutte de Perry contre la dépendance et son désir intense de plaire au public.

« ‘Friends’ était énorme. Je ne pouvais pas mettre cela en péril. J’ai adoré le scénario. J’ai adoré mes co-acteurs. J’ai adoré les scénarios. J’ai tout aimé de la série mais j’étais aux prises avec mes dépendances, ce qui ne faisait qu’ajouter à mon sentiment de honte”, a-t-il écrit dans ses mémoires. “J’avais un secret et personne ne pouvait le savoir.”

« J’avais l’impression que j’allais mourir si le public ne riait pas, et ce n’est certainement pas sain. Mais je pouvais parfois dire une phrase et le public ne riait pas et je transpirais et parfois j’avais des convulsions », a écrit Perry. « Si je n’avais pas le rire que j’étais censé avoir, je paniquerais. Je ressentais cela chaque nuit. Cette pression m’a laissé dans une mauvaise situation. Je connaissais aussi les six personnes qui faisaient cette émission, une seule d’entre elles était malade.

Il a rappelé dans ses mémoires qu’Aniston l’avait confronté au sujet de son état d’ébriété pendant le tournage.

«Je sais que tu bois», se souvint-il qu’elle lui avait dit une fois. “Nous pouvons le sentir”, a-t-elle déclaré, d’une manière que Perry a qualifiée de “une sorte de bizarre mais d’amour, et le pluriel ‘nous’ m’a frappé comme un marteau.”

Dans l’avant-propos des mémoires de Perry, Lisa Kudrow le décrit comme « un fouet intelligent, charmant, doux, sensible, très raisonnable et rationnel ». Elle a ajouté : « Ce type, avec tout ce contre quoi il se battait, était toujours là. »

Une réunion spéciale de HBO Max en 2021 a été organisée par James Corden et a suscité un énorme intérêt à revoir les acteurs ensemble, bien que le programme consistait en des acteurs discutant de la série et ne soit pas une continuation des intrigues de leurs personnages.

Perry a reçu une nomination aux Emmy Awards pour son rôle dans “Friends” et deux autres pour ses apparitions en tant que conseiller juridique associé de la Maison Blanche dans “The West Wing”.

Perry a également eu plusieurs rôles notables au cinéma, avec Salma Hayek dans la comédie romantique « Fools Rush In » et Bruce Willis dans la comédie policière « The Whole Nine Yards ».

Il a travaillé de manière constante après “Friends”, mais jamais dans un rôle qui lui a valu autant d’attention ou de reconnaissance.

En 2015, il a joué Oscar pour un redémarrage de CBS de « The Odd Couple » diffusé pendant deux saisons. Il a déclaré à l’AP que jouer Oscar Madison, le personnage rendu célèbre à l’origine dans la série des années 1960 par Walter Matthau, était un « rôle de rêve ». Il a également déclaré qu’il était surpris de voir à quel point il aimait être filmé à nouveau devant un public en direct.

«Je n’avais pas réalisé que cela me manquait vraiment jusqu’à ce que cela se produise, jusqu’à ce que nous tournions le pilote et qu’il y avait un public en studio là-bas et j’ai réalisé: ‘Wow, j’aime vraiment ça. C’est sympa'”, a-t-il déclaré. « Vous vous moquez en quelque sorte des gens dans le public. Ma performance n’a jamais été meilleure que lorsqu’il y avait un public là-bas.

Perry est né le 19 août 1969 à Williamstown, Massachusetts. Son père est l’acteur John Bennett Perry et sa mère, Suzanne, a été attachée de presse du Premier ministre canadien Pierre Trudeau et est mariée au correspondant de « Dateline » Keith Morrison.