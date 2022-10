Matthew Perry explique pourquoi il n’a jamais trouvé l’amour et pourquoi il ne sortira qu’avec des femmes riches

Matthew Perry a parlé de ses relations passées et des luttes qu’il a endurées dans sa vie amoureuse.

La star de “Friends” détaille à la fois sa vie amoureuse et son combat contre la dépendance dans ses nouveaux mémoires, intitulés “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”.

Pourquoi aucune de ses relations amoureuses n’a fonctionné, l’acteur de “Friends” a expliqué PERSONNESC’est ce que je manifeste, quelque chose qui ne va pas avec eux. Et puis je romps avec eux. Mais il ne peut pas y avoir quelque chose qui ne va pas avec tout le monde. Je suis le dénominateur commun. pensaient qu’ils allaient m’anéantir.”

Perry a également partagé ce qu’il recherche chez un partenaire romantique à l’avenir, révélant franchement qu’il envisage de ne sortir qu’avec des femmes riches après avoir été brûlé dans des relations passées.

“Ce qui a changé chez moi, c’est que je n’ai aucun intérêt à sortir avec quelqu’un que je ne connais pas ou quelqu’un avec qui je ne suis pas fan”, a expliqué Perry. “La prochaine personne que je prendrai vraiment au sérieux est quelqu’un dont je vais être amoureux et dont je ne serai pas effrayé par les choses qui m’effrayaient auparavant… quelqu’un qui subvient à ses besoins. Dans tous les sens, mais surtout financièrement, parce que j’ai brûlé plusieurs fois par des femmes qui voulaient mon argent, sans vraiment se soucier de moi.”

Perry a réitéré son engagement à trouver une femme qui n’en a pas pour son argent lorsqu’on l’interroge sur les ruptures d’accord de rencontres. “Les gens que je commence à penser sont là pour l’argent. Et cela arrive plus souvent que vous ne le pensez. Quelqu’un qui a sa propre richesse est un élément clé pour moi.”

L’acteur de 53 ans a également détaillé sa lutte contre la dépendance, révélant qu’il a failli mourir à 49 ans.

“Les médecins ont dit à ma famille que j’avais 2% de chances de vivre”, a-t-il révélé après avoir été admis à l’hôpital pour une surconsommation d’opioïdes. Il a lutté contre une perforation gastro-intestinale, qui a fait éclater son côlon, puis a passé deux semaines dans le coma et cinq mois à l’hôpital.

“Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing” devrait sortir le 1er novembre.