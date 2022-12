Matthew Perry explique pourquoi il n’a jamais regardé “Friends”

De nombreux acteurs ont révélé qu’ils ne regardaient pas les émissions de télévision ou les films dans lesquels ils se trouvaient, mais la raison pour laquelle Matthew Perry n’a jamais regardé “Friends” tourne autour de la bataille contre la dépendance à laquelle il a été confronté pendant son passage dans la série.

En novembre, Perry a publié ses mémoires, “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, où il souligne son passage dans l’émission télévisée à succès et les problèmes de dépendance auxquels il a été confronté pendant cette période.

Parler de ses mémoires lors d’une entretien avec Radio-CanadaPerry a révélé la raison pour laquelle il n’est jamais retourné voir l’émission qui a été tant aimée par des millions de personnes.

“Je prenais 55 Vicodin par jour, je pesais 128 livres, j’étais sur ‘Friends’ et j’étais regardé par 30 millions de personnes – et c’est pourquoi je ne peux pas regarder l’émission, parce que j’étais brutalement maigre”, a-t-il expliqué lors de la interview.

Perry a ajouté que s’il regardait l’émission, il serait en mesure de dire exactement quelles substances il avait prises au cours de chaque saison en fonction de son apparence.

“Je n’ai pas regardé l’émission, et je n’ai pas regardé l’émission, parce que je pourrais aller, ‘boire, opiacés, boire, cocaïne”, a déclaré l’acteur. “Je pouvais dire saison par saison à quoi je ressemblais. C’est pourquoi je ne veux pas le regarder, parce que c’est ce que je vois.”

Même si Perry n’a pas regardé “Friends”, cela ne veut pas dire qu’il ne le fera jamais. Il a dit qu’il voulait toujours regarder l’émission qui est devenue un si grand succès à travers les générations.

“Je pense que je vais commencer à le regarder, parce que ça a vraiment été une chose incroyable de le voir toucher le cœur de différentes générations”, a partagé Perry.

“C’est devenu une chose importante et significative”, a poursuivi l’acteur. “C’était vraiment drôle et tout le monde était gentil. J’étais trop inquiet à ce sujet, et je veux aussi regarder ‘Friends’.”

Perry a joué Chandler Bing sur “Friends” pendant 10 saisons, de 1994 à 2004. Les autres dans les six principaux de l’émission étaient Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox et Matt LeBlanc.

Les acteurs sont revenus sur le plateau de “Friends” pour une réunion spéciale en 2021 où ils ont revécu certains des meilleurs moments de l’émission, lu des scripts et participé à un talk-show parlant de la sitcom bien-aimée.