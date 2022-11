Matthew Perry était défoncé et “ne sentait rien” lors de la finale de “Friends” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Everett Collection

Matthieu Perry “rien senti” après avoir filmé la finale de Amis. L’acteur a admis qu’il était émotionnellement engourdi et sous l’effet des opiacés pendant la CNB les derniers jours de la sitcom dans son livre Amis, amants et la grande chose terrible: un mémoire, où il détaille sa bataille contre la toxicomanie et le poids de la renommée.

Plus à propos Matthieu Perry

“C’était le 23 janvier 2004”, se souvient-il dans le livre, qui est sorti le 1er novembre. “Les clés sur le comptoir, un type qui ressemblait beaucoup à Chandler Bing a dit : ‘Où ?’ ‘Voyage embryonnaire’ par Avion Jefferson joué, la caméra s’est déplacée vers l’arrière de la porte de l’appartement, puis Ben, notre premier AD, et un ami très proche, a crié pour la dernière fois, “C’est fini”, et les larmes ont jailli des yeux de presque tout le monde comme autant de geysers.

“Nous avions fait 237 épisodes, dont ce dernier, appelé, à juste titre, ‘The Last One.’ (Jennifer Aniston sanglotait – après un moment, j’ai été étonné qu’elle ait encore de l’eau dans tout son corps. Même Matt LeBlanc pleurait.

Matthew, cependant, se sentait creux. “Mais je n’ai rien ressenti”, poursuit-il dans le livre. “Je ne pouvais pas dire si c’était à cause de la buprénorphine opioïde que je prenais, ou si j’étais simplement mort à l’intérieur.” Bien qu’il ait commencé à prendre de la buprénorphine comme « médicament de désintoxication », il avait pris ce médicament notoirement difficile à sevrer pendant huit mois à ce moment-là.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Le reste était un étourdissement. Il s’est souvenu: «Alors, au lieu de sangloter, j’ai fait une promenade lente autour de la scène avec ma petite amie d’alors – également appelée à juste titre Rachel – scène 24 à Warner Bros. à Burbank (une scène qui après la fin du spectacle serait rebaptisée« The Friends Stage. ») « Nous nous sommes dit au revoir, acceptant de nous voir bientôt comme les gens le font quand ils savent que ce n’est pas vrai, puis nous nous sommes dirigés vers ma voiture.