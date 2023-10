Salman Khan et Cristiano Ronaldo se sont croisés lors du match de boxe en Arabie Saoudite. La photo est immédiatement devenue virale, recueillant des milliers de tweets. En savoir plus

Aditya Roy Kapur et Ananya Panday pris en photo à l’aéroport ; Est-ce qu’ils partent pour l’anniversaire de l’actrice ? En savoir plus

Dans une vidéo virale, on peut voir Rekha toucher les pieds de Shatrughan Sinha en signe de respect lors d’une réception de mariage à Mumbai samedi. En savoir plus

À l’occasion de l’anniversaire d’Aditi Rao Hydari, Siddharth, qui, selon les rumeurs, sortirait avec l’actrice, s’est rendu sur son Instagram et a partagé une publication sur les réseaux sociaux. En publiant les photos, il a écrit une jolie légende, appelant Aditi « son partenaire ». En savoir plus

Jaane Tu Ya Jaane Na Reunion : Genelia Deshmukh et Imran Khan se rencontrent après un long moment. Une photo du duo est devenue virale sur les réseaux sociaux, laissant place à des spéculations sur une collaboration. En savoir plus

Deepika Padukone et Ranveer Singh ont partagé leur vidéo de mariage sur Koffee With Karan 8. La célèbre artiste mehendi Veena Nagda s’est rendue sur les réseaux sociaux pour parler d’une vieille promesse faite par l’actrice. En savoir plus

Sur Koffee With Karan, Ranveer Singh a décrit comment il a rencontré Deepika Padukone pour la première fois. Peu de temps après, les internautes ont découvert une histoire similaire racontée par Singh dans le passé, mais pour Anushka Sharma. En savoir plus

Les créateurs d’Animal ont annoncé la deuxième chanson du film, Satranga, qui est sortie aujourd’hui. Rashmika et Ranbir sont plongés dans une spirale d’émotions. En savoir plus

Vijay Varma fera ses débuts en tamoul avec le film de Suriya et Dulquer Salmaan. Cela a été annoncé jeudi. Le titre complet du film n’a pas encore été confirmé. En savoir plus

Koffee With Karan 8 : KJO admet avoir les larmes aux yeux et s’être « senti seul » après avoir regardé la vidéo du mariage de Ranveer Singh et Deepika Padukone. En savoir plus