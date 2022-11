Matthew Perry dit qu’il s’est «fracassé la tête contre un mur de ciment» jusqu’à ce qu’il soit «couvert de sang» pendant la panne de la cure de désintoxication

MATTHEW Perry se souvient de s’être cogné la tête contre un mur de ciment à plusieurs reprises alors qu’il faisait une dépression pendant l’un de ses séjours en cure de désintoxication dans ses sombres nouveaux mémoires sur la toxicomanie.

L’acteur de 53 ans a parlé de sa bataille de plusieurs décennies contre l’alcool et la drogue dans le livre choquant, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing.

Matthew Perry est maintenant propre et sobre depuis plusieurs mois Crédit : Getty – Contributeur

L’acteur est surtout connu pour jouer le rôle de Chandler Bing dans Friends Crédit : Getty

Dans un chapitre particulièrement brut, Matthew a raconté une fois où il a été admis dans un centre de traitement de New York après cinq mois passés dans un hôpital lorsqu’il a déclaré que son côlon avait “explosé”.

L’acteur avait subi sa première intervention chirurgicale et portait à l’époque un sac de colostomie.

Il a également dit qu’il lui manquait ses deux dents de devant après qu’elles soient tombées en mordant dans un morceau de beurre de cacahuète sur du pain grillé.

Matthew a affirmé qu’on lui avait dit d’arrêter de fumer avant une deuxième intervention chirurgicale, en plus d’être envoyé en cure de désintoxication – mais il avait du mal à faire face à l’arrêt des deux en même temps.

“Je suis arrivé dans ma chambre et l’horloge a commencé. Au quatrième jour, je perdais la tête, cela a toujours été le jour le plus difficile”, écrit-il dans ses mémoires.

Il a décrit la cure de désintoxication comme étant comme une prison, plaisantant qu’ils auraient aussi bien pu le faire passer par une fente dans une porte verrouillée, ajoutant qu’il détestait l’endroit qui ne lui apprenait rien.

Les thérapeutes étaient à l’étage en dessous de lui lorsqu’il a décidé de sauter l’ascenseur et de se diriger droit vers la cage d’escalier dans un état de “confusion totale”.

Il se souvenait s’être arrêté dans la cage d’escalier avec des années de sa vie qui traversaient son esprit comme un montage, d’avoir été abandonné par son père dans son enfance, à avoir grandi en jouant au tennis et en rêvant de l’affection de sa mère.

“Je ne pourrai jamais expliquer complètement ce qui s’est passé ensuite, mais tout d’un coup, j’ai commencé à me cogner la tête contre le mur, aussi fort qu’humainement possible”, se souvient Matthew.

“Quinze-amour. SLAM ! Trente-amour. SLAM ! Quarante-amour. SLAM ! Jeu. As après as, volée après volée parfaite, ma tête la balle, le mur de ciment du terrain, toute la douleur sur le ciment et sur le mur, et sur tout mon visage, complétant le Grand Chelem, l’arbitre criant, “JEU, SET ET MATCH, MINEUR NON ACCOMPAGNÉ, SIX AMOUR, BESOIN D’AMOUR, SIX AMOUR. PEUR DE L’AMOUR.”

“Il y avait du sang partout”, a-t-il conclu, disant qu’après “huit de ces slams abrutissants”, quelqu’un s’est arrêté et lui a demandé “Pourquoi tu fais ça?”

Matthew a déclaré: “Je l’ai regardée et ressemblant à Rocky Balboa dans chacune de ces dernières scènes, j’ai dit:” Parce que je ne pouvais rien penser de mieux à faire. Cages d’escalier.”

EXPÉRIENCE DE MORT IMMINENTE

L’acteur populaire a fait la promotion de ses mémoires d’une honnêteté sans faille ces dernières semaines, alors que le livre a été mis en vente le jeudi 1er novembre.

Il avait précédemment révélé qu’il avait eu 2% de chances de survie après avoir été dans le coma pendant deux semaines avant une intervention chirurgicale sur son côlon, mais il s’en est miraculeusement tiré.

La star a admis que l’utilisation d’un sac de colostomie pendant sa convalescence n’était pas facile, et il s’est réveillé couvert de ses propres excréments “50 à 60” fois pendant son séjour à l’hôpital.

“‘J’avais de la merde sur tout le visage, sur tout le corps, dans le lit d’à côté”, avait-il précédemment déclaré à GQ, ajoutant : “Quand ça casse, ça casse. Vous devez trouver des infirmières.”

Ses nombreux problèmes de santé ont été la conséquence de ses terrifiants problèmes d’addiction, qui se sont aggravés en raison du succès astronomique de Friends.

Au plus fort de la popularité de l’émission, Matthew a admis qu’il consommait 55 Vicodin par jour et ne pesait que 128 livres.

Il a dit précédemment: “J’étais hors de contrôle et en très mauvaise santé”, plaisantant: “J’ai retrouvé mon poids de naissance d’origine.”

Pour promouvoir son livre, Matthew avait également été interviewé par Diane Sawyer sur les détails les plus douloureux de son passé, qui l’avait vu à un moment donné boire un litre de vodka par jour.

Après 15 séjours en cure de désintoxication, la personnalité de la télévision a déclaré qu’il avait appris à rester sobre et qu’il était déterminé à maintenir le cap après environ 18 mois d’abstinence.

Les mémoires de Perry ont été publiés le 1er novembre et sont un récit honnête de ses problèmes de dépendance au fil des ans

La star a toujours été soutenue par ses célèbres camarades de la série Crédit : Getty