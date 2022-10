Matthew Perry dit qu’il a volé des pilules dans les journées portes ouvertes d’inconnus : Interview – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Dave Allocca/Starpix/Shutterstock

Matthieu Perry est en train de tout mettre en place. Dans une nouvelle interview avant la publication de ses nouveaux mémoires, il dit que sa dépendance aux opioïdes est passée au niveau supérieur lorsqu’il a commencé à voler des pilules dans les portes ouvertes d’étrangers. Dans un clip vous pouvez voir ICI via le New York PostMatthieu, 53 ans, admis à Diane Sawyer dans l’interview d’ABC du vendredi 28 octobre, il a déclaré qu’il avait besoin de 55 pilules par jour pour maintenir sa dangereuse dépendance aux pilules sur ordonnance. “J’ai dû me réveiller et réaliser que je devais en avoir 55, sinon j’allais être vraiment malade”, a-t-il déclaré à Diane. “Alors j’ai fait toutes sortes de choses, j’ai eu un tas de médecins, et de fausses migraines, et tout ça. Je suppose que la chose la plus étrange que j’ai faite, c’était le dimanche, j’allais à des journées portes ouvertes, et j’allais aux toilettes dans ces journées portes ouvertes, et je voyais quelles pilules ils avaient là-dedans, et je les volais.

Plus à propos Matthieu Perry

À l’époque, a-t-il dit à Diane, il a justifié le vol. “Et je pense qu’ils ont pensé:” Eh bien, il n’y a aucun moyen que Chandler soit entré et nous ait volé “”, a-t-il déclaré à Perry. Diane a également abordé le sujet du problème d’alcool de l’acteur et a raconté comment la co-vedette Jennifer Aniston l’a confronté. “Et elle dit, ‘nous savons que vous buvez'”, a déclaré Diane. “Ouais”, a admis Perry. “Imaginez à quel point ce moment était effrayant. Et j’ai dit, ‘comment? Je pensais que je le cachais si bien. Et elle a dit, ‘on peut le sentir.’ Mais je n’étais pas en position d’arrêter, tu sais ? Et c’est ça la dépendance. Mais c’est elle qui a le plus tendu la main. Vous savez, je lui en suis vraiment reconnaissante.

La dernière admission de Matthew fait suite à plusieurs révélations intimes que l’on peut trouver dans ses prochains mémoires, Amis, amants et la grande chose terrible, qui sortira sur les tablettes le 1er novembre. Ses nombreuses confessions incluent le fait de se sentir “peu aimable” en sortant Notting Hill étoile Julia Robertayant un profond béguin pour Jennifer avant Amis créé, presque mourant après l’éclatement de son côlon en raison d’une consommation excessive de drogue, datant secrètement Cameron Diazet ayant une étrange préoccupation avec Keanu Reeves être en vie.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant