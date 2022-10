Matthew Perry dit que Cameron Diaz l’a “accidentellement” frappé au visage lors d’un rendez-vous

Matthew Perry donne des détails sur un rendez-vous qu’il a eu avec Cameron Diaz, affirmant que l’actrice l’a accidentellement frappé au visage.

Dans les prochains mémoires de la star de “Friends”, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, Perry a partagé que les deux avaient été brièvement mis en place à une date peu après la séparation de Diaz de Justin Timberlake en 2007.

Par page six, Perry a affirmé que Diaz avait été “immédiatement défoncée” en arrivant à leur rendez-vous, qui était un dîner de groupe, et qu’elle “n’était pas intéressée par [him] du tout.”

Perry a écrit qu’il avait dit “quelque chose d’esprit” à Diaz lors d’une partie de Pictionary, et qu’elle l’avait “accidentellement” frappé au visage en visant son épaule.

“Est-ce que tu te moques de moi ?” il se souvient de l’incident.

Un représentant de Cameron Diaz n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News.

Perry détaille d’autres incidents avec des personnalités publiques dans ses prochains mémoires, dont la date de sortie est le 1er novembre.

Selon le point de vente, Perry a déclaré qu’il avait “battu” le Premier ministre canadien Justin Trudeau lorsqu’ils étaient enfants.

Perry a également écrit qu’il avait le béguin pour sa co-vedette de “Sydney” Valerie Bertinelli, qui jouait sa sœur dans la série et était mariée à Eddie Van Halen dans la vraie vie.

“Je suis tombé follement amoureux de Valérie Bertinelli, qui était clairement dans un mariage difficile…”, a écrit Perry. “Mon béguin était écrasant; non seulement elle était hors de ma ligue, mais elle était également mariée à l’une des rock stars les plus célèbres de la planète, Eddie Van Halen.”

Bertinelli a été marié au rockeur de 1981 à 2007, invoquant des différences irréconciliables lors de leur séparation.

Perry a également mentionné qu’il avait dû s’éloigner de “Don’t Look Up” de Leonardo DiCaprio et Meryl Streep après qu’une alerte médicale “ait arrêté” son cœur pendant cinq minutes.

L’acteur a noté qu’il souffrait trop après l’incident pour revenir sur le plateau “Don’t Look Up”. Il a écrit que cette décision était « déchirante ».

Rolling Stone a rapporté que la star de “Friends”, qui a commencé à incarner Chandler Bing dans la sitcom populaire à l’âge de 24 ans, devait jouer un rôle de journaliste républicain dans “Don’t Look Up” avant la crise sanitaire. Il aurait même tourné une scène avec Jonah Hill, mais cela n’a pas fait partie de la sortie du film.

La star a fait la promotion de son prochain livre au cours des dernières semaines. Dans une interview avec le New York Times dimanche, il a révélé qu’il avait dépensé 9 millions de dollars pour essayer de devenir sobre.

Perry a parlé de sa bataille de plusieurs décennies contre l’alcool et la drogue dans ses premiers mémoires.