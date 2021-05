Matthew Perry des amis admet sans détour qu’il n’entend personne de l’émission à la mi-réunion

Matthew Perry des FRIENDS a admis sans détour qu’il n’avait entendu personne de la série pendant les retrouvailles.

On a demandé à l’acteur de 51 ans – qui jouait Chandler Bing dans l’émission à succès – si les acteurs restaient en contact après toutes ces années.

Lisez notre blog en direct sur la réunion des amis pour les dernières mises à jour

HBO

Matthew Perry a plaisanté en disant qu’il «n’avait entendu parler de personne» après le spectacle[/caption]

Alors que Lisa Kudrow (Phoebe Buffay), ils «restent tous en contact», Matthew a dit qu’il n’entend parler de personne.

Lisa a déclaré: «Nous restons en contact à coup sûr, peut-être pas tous les jours, mais vous savez, nous avons un tel lien d’avoir fait ce spectacle et forgé cette relation très étroite que chaque fois que vous envoyez un SMS ou appelez quelqu’un, ils vont reprendre. .

«Ils seront là.»

James Corden a alors demandé: « Qui ne décroche pas? »

HBO

Matthew Perry a joué Chandler Bing, qui était le meilleur ami avec Joey de Matt LeBlanc[/caption]

HBO

Le couple a adoré s’allonger sur leurs fauteuils inclinables[/caption]

Matthew Perry a plaisanté: «Je n’ai de nouvelles de personne!»

La réunion – diffusée sur HBO Max, NOW TV et Sky – verra Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry et David Schwimmer partager leurs secrets des coulisses de leurs jours sur la sitcom.

Amis: La Réunion est diffusé exactement un an après sa date de diffusion initiale en raison de la pandémie de coronavirus.

Le tournage devait commencer en février 2020, mais les acteurs n’ont pu se réunir qu’en avril de cette année, lorsque les restrictions ont commencé à se lever.

HBO

Matt, Matthew, Jennifer, Courteney et Lisa ensemble à la réunion[/caption]





L’épisode unique a même été tourné sur la scène sonore originale de la comédie, Stage 24, aux Warner Bros. Studios à Burbank, en Californie.

Les amis ont ravi les fans avec 10 saisons qui se sont déroulées de 1994 à 2004.

Regardez Friends: The Reunion sur Sky One ce soir [Thursday May 27] à 20h ou sur les services de streaming Sky et NOW TV