Fan de tennis de toujours, Matthew Perry a assisté à Roland-Garros quatre mois avant sa mort prématurée samedi.

La star des « Friends », retrouvée inconsciente à son domicile de Los Angeles, a fait sa dernière grande apparition publique le 9 juin au Stade Roland-Garros à Paris, où il a regardé les demi-finales avec un groupe d’amis.

Les photos du tournoi étoilé montrent la star de « Fools Rush In », 54 ans, riant et applaudissant tout en regardant les joueurs.

En 2002, la star de « 17 Again » a déclaré Le New York Times qu’il aimait ce sport depuis l’âge de 4 ans et qu’il consacrerait près de 10 heures par jour à améliorer son propre jeu.

À 13 ans, Perry était devenu le deuxième joueur junior de sa ville natale d’Ottawa, au Canada.

« J’avais besoin de réussir dans tout ce que je faisais pour me sentir mieux dans ma peau. J’avais cette motivation incroyable sur le court de tennis, et cela s’est traduit par un jeu d’acteur”, a déclaré Perry au média.

Les rêves de Perry de jouer au tennis professionnel se sont brutalement arrêtés au début des années 80 lorsque la star de « The Whole Nine Yards » a été complètement anéantie lors d’un match à Los Angeles.

«J’ai été tué. Il m’a botté les fesses, ce type,” Perry a dit à David Letterman en 1995. « Toute ma famille a en quelque sorte baissé la tête et espérait que j’aurais un autre choix de carrière. »

« J’ai vite réalisé qu’être un joueur de tennis classé au Canada, c’est comme être un bon joueur de hockey à Burbank », a ri Perry.

Après avoir abandonné son rêve de jouer professionnellement, Perry a décidé de devenir acteur.

«J’ai réalisé que je ne jouerais pas au tennis pour gagner ma vie, alors je me suis tourné vers le métier d’acteur. Le tennis et le théâtre sont-ils identiques ? Je ne sais pas”, a déclaré la star de “Serving Sara”. La santé des hommes en 2012. « Ce sont tous les deux des matchs très mentaux. Ce sont deux choses très lourdes à vivre.

Le beau-père de Perry et animateur de « Dateline », Keith Morrison, 76 ans, a rappelé la passion de la star pour le jeu en 2020.

“Il fait partie de ces personnes qui sont toujours au centre de la pièce pour une raison et c’était le cas lorsqu’il était enfant”, Morrison dit aux gens. “Il était extrêmement, extrêmement bon sur le court de tennis et très intense.”

“C’est un personnage intense, talentueux et concentré”, a-t-il ajouté. « Il est très brillant. Cela a toujours été le cas au fur et à mesure qu’il grandissait.

Le beau-père de Perry et animateur de « Dateline », Keith Morrison, a également rappelé la passion de la star pour le jeu. Los Angeles Times via Getty Images

“C’est un personnage intense, talentueux et concentré”, a déclaré Morrison. « Il est très brillant. Cela a toujours été le cas au fur et à mesure qu’il grandissait. Gregg DeGuire/WireImage

Perry s’était mis au pickleball ces dernières années, il aurait joué à un jeu quelques heures seulement avant sa mort.

Le tennis et le pickleball n’étaient pas les seules passions de Perry.

La star de « The Odd Couple » était également fan de l’équipe de hockey sur glace des Sénateurs d’Ottawa, qui lui a rendu hommage samedi.

« L’un des fils les plus fiers d’Ottawa et le le plus grand fan de hockey », l’équipe de hockey écrit le X à côté d’un clip de Perry dans un maillot des Sénateurs.

Perry a également été honoré par les Kings de Los Angeles, qui a joué la chanson thème « Friends »« I’ll Be There for You » des Rembrandt, lors de leur match contre les Golden Knights de Las Vegas samedi.

Dimanche, la famille de Perry a publié une déclaration disant qu’elle avait « le cœur brisé par cette perte tragique ». Los Angeles Times via Getty Images

Dimanche, la famille de Perry a publié une déclaration disant qu’elle avait « le cœur brisé par cette perte tragique ».

“Nous avons le cœur brisé par la perte tragique de notre fils et frère bien-aimés”, a déclaré la famille de Perry. Personnes. “Matthew a apporté tellement de joie au monde, à la fois en tant qu’acteur et ami.”

“Vous comptiez tous tellement pour lui et nous apprécions l’immense effusion d’amour”, a ajouté la famille.

La cause officielle du décès de l’acteur n’a pas encore été confirmée, dans l’attente des tests toxicologiques : des médicaments antidépresseurs et anti-anxiété ont été trouvés à l’intérieur de sa maison de Pacific Palisades, a rapporté TMZ, citant des sources policières.











