C’est un jour dévastateur pour l’ensemble du fandom Friends. Matthew Perry alias Chandler Bing n’est plus. Des sources policières ont indiqué qu’il avait été retrouvé mort dans un bain à remous. Il avait 54 ans. Le corps de Matthew Perry a été découvert par la police de Los Angeles vers 4 heures du matin. Né dans une famille aisée, a grandi à Montréal et à Los Angeles. Matthew Perry a commencé à travailler depuis son enfance. Pour l’instant, aucun acte criminel n’a été soupçonné par les gendarmes. Mais la cellule des homicides et des vols effectue une vérification approfondie.