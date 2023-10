Matthieu Perrysurtout connu pour son rôle dans la sitcom Amisest décédé, selon plusieurs informations. TMZ fut le premier à annoncer la nouvelle. Il avait 54 ans.

Selon TMZ qui a parlé aux forces de l’ordre et au Los Angeles TimesPerry a été retrouvé mort dans un bain à remous dans une maison de Los Angeles, en Californie, le samedi 28 octobre.

Un représentant du département de police de Los Angeles a déclaré à ET : “Les agents de West LA ont répondu [a residence] à 16h10 pour une enquête sur la mort d’un homme d’une cinquantaine d’années.”

ET a contacté les représentants de Perry pour commentaire. L’histoire se développe…

Perry est né le 19 août 1969 à Plymouth, Massachusetts. Sa mère, Suzanne Marie Morrison, est journaliste et a été attachée de presse de l’ancien Premier ministre canadien Pierre Trudeau, tandis que son père, John Bennett Perry, est un acteur américain et ancien mannequin. Perry a également fréquenté l’école avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau lorsqu’il a brièvement vécu au Canada.

Reisig & Taylor/Banque de photos NBCU/NBCUniversal via Getty Images via Getty Images

À 15 ans, il s’installe à Los Angeles pour poursuivre sa carrière d’acteur et après quelques rôles d’invité, Perry devient un habitué de la sitcom CBS de 1990. Sidney, et incarnait le frère cadet du personnage de Valerie Bertinelli. Il a également fait des apparitions sur Beverly Hills, 90210 et a joué un rôle principal dans la sitcom ABC Accueil Gratuit en 1993.

Perry a ensuite eu sa grande chance en 1994 lorsqu’il a décroché le rôle de Chandler Bing dans la sitcom à succès des années 90 de NBC. Amis, qui mettait également en vedette Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc et David Schwimmer, pendant 10 saisons. Ses crédits d’acteur incluent également l’émission télévisée de courte durée d’Aaron Sorkin Studio 60 sur le Sunset Stripla comédie romantique Les imbéciles se précipitent avec Salma Hayek, et Les neuf mètres entiers avec Bruce Willis et Amanda Peet.

En 2022, il est sorti avec un mémoire, Amis, amants et grandes choses terribles : un mémoirequi détaillait son ascension vers la gloire, sa lutte contre la toxicomanie et l’alcoolisme et ses problèmes de santé.

Dans son livre, il se souvient avoir été confronté à un expérience de mort imminente quand il avait 49 ans après avoir subi une perforation gastro-intestinale lorsque son côlon a éclaté surconsommation d’opioïdes. L’acteur s’est battu pour sa vie, passant deux semaines dans le coma et cinq mois à l’hôpital, et a dû utiliser un sac de colostomie pendant neuf mois.

Jon Kopaloff/FilmMagic

“Les médecins ont dit à ma famille que j’avais deux pour cent de chances de vivre”, a-t-il déclaré. Personnes l’année dernière. “On m’a mis sous un appareil appelé ECMO, qui fait toute la respiration de votre cœur et de vos poumons. Et cela s’appelle un Je vous salue Marie. Personne n’y survit.”

Sa dernière publication sur Instagram était une photo de lui dans une piscine. “Oh, alors l’eau chaude qui tourbillonne vous fait du bien ? Je m’appelle Mattman”, a-t-il légendé l’image.

Perry ne s’est jamais marié mais a été brièvement fiancé à Molly Hurwitz pendant six mois en 2021. Il laisse dans le deuil sa mère et son père.

CONTENU CONNEXE :