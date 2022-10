Matthew Perry a quitté Meryl Streep, le film de Leonardo DiCaprio après que son cœur s’est “arrêté” pendant cinq minutes

Matthew Perry se souvient du moment où il a dû abandonner “Don’t Look Up” avec Leonardo DiCaprio et Meryl Streep après qu’une alerte médicale “a arrêté” son cœur pendant cinq minutes.

Dans ses mémoires à venir, “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, l’acteur de 53 ans raconte avoir été dans un centre de rééducation en Suisse pendant le tournage du film. Selon ses mémoires, il n’a pas été en mesure d’abandonner complètement sa dépendance et a menti aux médecins au sujet de graves douleurs à l’estomac afin qu’on lui prescrive de l’hydrocodone.

“En fait, j’allais bien”, a écrit Perry, 53 ans, selon le Rolling Stone. “J’avais toujours l’impression de faire constamment des abdominaux – donc c’était très inconfortable – mais ce n’était pas douloureux.”

Les médecins ont estimé qu’un “dispositif médical” dans son dos, nécessitant une intervention chirurgicale, aiderait le mieux à soulager la douleur de l’acteur, a déclaré Perry.

Selon Perry, il a pris de l’hydrocodone la veille de l’opération et a reçu du propofol pour l’anesthésie pendant l’opération. Cette combinaison est ce qui a arrêté son cœur.

“On m’a donné le coup à 11h00”, a écrit Perry, selon le point de vente.

“Je me suis réveillé onze heures plus tard dans un autre hôpital. Apparemment, le propofol avait arrêté mon cœur. Pendant cinq minutes. Ce n’était pas une crise cardiaque – je n’étais pas plat – mais rien ne battait. On m’a dit que certains un Suisse costaud ne voulait vraiment pas que le gars de “Friends” meure sur sa table et m’a fait une RCR pendant cinq minutes, en me frappant et en me frappant la poitrine. Si je n’avais pas été sur “Friends”, aurait-il arrêté à trois minutes ? “Friends” m’a-t-il encore sauvé la vie ?”

Perry a ajouté: “Il m’a peut-être sauvé la vie, mais il m’a aussi cassé huit côtes.”

L’acteur a noté qu’il souffrait trop après l’incident pour revenir sur le plateau “Don’t Look Up”. Il a écrit que cette décision était « déchirante ».

Le point de vente a rapporté que la star de “Friends”, qui a commencé à incarner Chandler Bing dans la sitcom populaire alors qu’il n’avait que 24 ans, devait jouer un rôle de journaliste républicain dans “Don’t Look Up” avant la crise sanitaire. Il aurait même tourné une scène avec Jonah Hill, mais cela n’a pas fait partie de la sortie du film.

Perry a écrit dans ses mémoires que le rôle dans le film Netflix d’Adam McKay aurait été le “plus grand film que j’aie jamais eu”. Son rôle aurait été écrit dans des scènes avec le légendaire Streep.

Ses mémoires, “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, sortent le 1er novembre. La star a fait la promotion de son prochain livre au cours des dernières semaines. Dans une interview avec le New York Times dimanche, il a révélé qu’il avait dépensé 9 millions de dollars pour essayer de devenir sobre.

Perry a parlé de sa bataille de plusieurs décennies contre l’alcool et la drogue dans ses premiers mémoires.