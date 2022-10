Matthew Perry a dépensé 9 millions de dollars pour «essayer de devenir sobre» alors que la star de «Friends» détaille la bataille publique contre la dépendance

Matthew Perry a révélé que devenir sobre lui avait coûté une énorme fortune, car il estimait avoir dépensé une somme à sept chiffres pour sa bataille publique contre une dépendance à la toxicomanie tout au long de sa vie.

“J’ai probablement dépensé 9 millions de dollars ou quelque chose comme ça pour essayer de devenir sobre”, a déclaré l’acteur de 53 ans au “New York Times” dans une interview publiée dimanche.

La star de “Friends”, qui a commencé à interpréter Chandler Bing dans la sitcom populaire alors qu’il n’avait que 24 ans, a évoqué sa bataille de plusieurs décennies contre l’alcool et la drogue dans son premier mémoire qui sortira le 1er novembre, “Friends, Lovers and la grande chose terrible.”

“Je simulerais des blessures au dos. Je simulerais des migraines. J’avais huit médecins en même temps”, a déclaré Perry. “Je me réveillerais et je devrais prendre 55 Vicodin ce jour-là, et trouver comment le faire. Quand vous êtes toxicomane, tout est mathématique. Je vais à cet endroit et je dois en prendre trois. Et puis je aller à cet endroit, et je vais en prendre cinq parce que je vais y rester plus longtemps.”

Il a ajouté: “C’est épuisant, mais vous devez le faire ou vous tombez très, très malade. Je ne le faisais pas pour me sentir bien ou pour me sentir bien. Je n’étais certainement pas un fêtard; je voulais juste m’asseoir sur mon canapé, prenez cinq Vicodin et regardez un film. C’était le paradis pour moi.

Ce ne sont pas seulement les médicaments sur ordonnance qui ont aidé Perry à se vider l’esprit, mais aussi l’alcool. À un moment donné, il a révélé qu’il avait poursuivi 15 séjours en cure de désintoxication et subi 14 interventions chirurgicales pour des problèmes médicaux liés à la dépendance. Perry a également été sous assistance respiratoire pendant une brève période et dans le coma pendant deux semaines.

“L’alcool m’a vraiment sauvé pendant un certain temps”, a déclaré Perry. “Alors ça n’a pas marché. C’est comme si votre meilleur ami se tournait vers vous et disait : ‘Maintenant, je vais te tuer.’ Et puis vous levez la main et dites : ‘J’ai besoin d’aide ici.'”

Perry a déclaré qu’il était sobre depuis 18 mois, ce qui signifierait qu’il était nouveau dans le monde sans drogue et sans alcool lorsqu’il a filmé la réunion très attendue “Friends” en mai 2021.

Il a dit qu’il avait eu un moment intéressant après avoir enregistré son livre audio lorsqu’il s’était dit : “Oh mon Dieu, quelle vie terrible cette personne a eue !” Puis il a réalisé : “Attendez une minute, c’est moi ! Je parle de moi.”

L’acteur de “Fools Rush In” s’est souvenu d’un autre souvenir douloureux où il a dû porter ses dents supérieures chez le dentiste dans un sac dans sa poche après avoir mordu dans un morceau de pain grillé au beurre de cacahuète. “Oui, tous”, a-t-il écrit.

Alors que Perry n’est pas étranger à l’écriture et a écrit pour des émissions de télévision telles que “The Odd Couple” et “Mr. Sunshine”, il a été inspiré pour mettre un stylo sur papier lors de son dernier séjour prolongé dans un hôpital de Los Angeles lorsqu’il a commencé à noter son histoire de la vie. Après avoir atteint 110 pages, il a montré à son manager une partie de son travail et a été encouragé à continuer à écrire.

“C’était difficile de faire face à tout cela”, a-t-il déclaré. “Chaque fois que je tombais sur quelque chose que je ne voulais pas vraiment partager, je pensais aux gens que j’allais aider, et ça me faisait avancer.”

Il a trouvé l’inspiration de l’intérieur pour finir de raconter ses histoires et compléter le livre, et a même dédié le travail à sa communauté. Le devant du livre dit : « Pour tous ceux qui souffrent. Vous savez qui vous êtes.