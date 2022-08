Matthew Mott: l’entraîneur-chef de la balle blanche en Angleterre plaide pour la patience après les difficultés de l’équipe cet été | Nouvelles du cricket

L’équipe anglaise de balle blanche n’a pas réussi à remporter une série à domicile cet été

Matthew Mott a appelé à la patience après que l’Angleterre a terminé un été difficile sans victoire à domicile dans la série de balles blanches, mais a averti ses stars sous-performantes que des places étaient à gagner avant la Coupe du monde T20 de cet hiver.

L’humiliante défaite de 90 points de l’Angleterre contre l’Afrique du Sud à l’Ageas Bowl dimanche – rejetée pour 101 en réponse au 191-5 des touristes – a été la défaite la plus lourde des hôtes au cricket T20, loin d’être une préparation idéale avant le Mondial d’octobre. Coupe en Australie.

Le nouvel entraîneur-chef de la balle blanche, Mott, a vu l’ancien capitaine Eoin Morgan quitter la scène internationale cet été et a vu Ben Stokes se retirer des ODI. Ce double coup, associé à des défaites humiliantes contre l’Inde dans les deux séries limitées en juillet, a contribué à la disparition rapide de l’invincibilité précédente de l’équipe.

“Je pense qu’il y a plus de temps que vous ne le pensez, mais ce qui doit arriver à court terme, c’est d’être vraiment honnête sur la situation du groupe”, a déclaré Mott.

“Beaucoup de gens réfléchissent au passé sur la qualité d’une équipe. C’est une unité très différente en ce moment. Nous devons le reconnaître et nous assurer que nous vivons dans le présent et travaillons sur ce que nous pouvons améliorer. .

“Je pense que Jos [Buttler] est vraiment honnête quant à l’endroit où nous devons aller. Je vais être aussi honnête que possible et nous devons simplement reconnaître que ce n’était pas une grande performance et même tout au long de l’été, il y a des domaines dans lesquels nous pouvons vraiment nous améliorer.

“Tout ce que nous demandons, je suppose, c’est un peu de patience et un peu de recul que nous avons du travail à faire.”

Mott a admis que le nouveau capitaine Buttler avait fait face à un baptême du feu pour commencer son mandat après des défaites successives de la série 2-1 contre l’Inde en cricket T20 et ODI.

Contre l’Afrique du Sud, la pluie a empêché un vainqueur dans les ODI – la série de trois matches à égalité 1-1 – et la dernière chance de l’Angleterre de remporter une série de balles blanches à domicile s’est terminée dans l’embarras dimanche, avec six frappeurs éliminés pour des scores à un chiffre. dans le T20I final à Southampton.

Buttler a concédé dimanche avoir été déçu de ses propres performances cet été, avec seulement un cinquante marqué depuis qu’il a pris le poste de capitaine à plein temps, et Mott est impatient d’alléger la charge.

Mott a ajouté: “Nous manquions probablement un peu de confiance et je pense que c’est probablement quelques semaines de cricket où nous avons été un peu en retrait, n’ayant pas vraiment beaucoup de temps pour changer beaucoup de choses et essayant de mettre des pansements sur quelques petites fissures là-bas.

“Je pense que Jos est un capitaine très collaboratif et il a très bien utilisé le leadership autour de lui, mais il va prendre du temps pour développer sa façon de diriger et le style dans lequel il va diriger.

“Mon rôle en tant qu’entraîneur est probablement de déterminer où je dois combler les lacunes pour lui et où je peux aider à soulager une certaine charge.

“Je veux m’assurer avant tout qu’il accorde la priorité à sa propre performance, car tous ceux qui le connaissent savent qu’il est très dur avec lui-même. Pour moi, je pense qu’une grande partie consiste à lui enlever ce fardeau, à le libérer et à le laisser qu’il sorte et montre au monde à quel point il est un grand joueur.”

Un coup de pouce pour Buttler et Mott avant la Coupe du monde sera le retour anticipé du capitaine de test Stokes dans la configuration du T20, n’ayant pas joué dans ce format pour son pays depuis la tournée de l’année dernière en Inde, et il figurera dans le top quatre.

“De toute évidence, ‘Stokesy’ revient dans cette équipe et il en ajoutera beaucoup”, a déclaré Mott.

“C’est quelque chose qui a probablement été manqué par quelques personnes. Avoir un quilleur de classe mondiale qui bat dans le top quatre est un énorme atout pour n’importe quelle équipe, donc le ramener en forme en tant que quilleur mettra une toute autre inclinaison sur le façon dont nous avons constitué notre équipe.”

Bien que la présence de Stokes aidera, l’Angleterre a d’autres décisions à prendre avant sept T20 au Pakistan en septembre et trois matches d’échauffement avec l’Australie à la veille de la Coupe du monde.

Des gens comme Phil Salt et Harry Brook frappent à la porte, avec Jason Roy à nouveau en difficulté dimanche et Liam Livingstone et Sam Curran n’ont pas réussi à avoir un impact énorme lors d’une série de 12 matchs de balle blanche en 25 jours.

“Quand vous avez été un grand joueur et que vous avez joué sur une grande scène, je pense que vous méritez un peu de loyauté”, a expliqué Mott.

“Vous pouvez tenir cela un peu et vous obtenez une certaine monnaie d’avoir livré sur la grande scène, mais à certains moments, des décisions difficiles doivent être prises.

“Je pense que pour moi, il s’agit de prendre de bonnes décisions au bon moment et de peser toutes ces autres choses dont nous venons de parler. Personne dans l’équipe n’a d’hypothèque sur place.”

