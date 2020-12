Matthew Morrison a laissé les fans perturbés par sa transformation en The Grinch.

La star de Glee, 42 ans, a dépeint le grincheux vert classique pour la production de NBC de The Grinch Musical du Dr Seuss!

BooBoo Stewart dans l’adaptation musicale du conte classique de How The Grinch Stole Christmas était également BooBoo Stewart en tant que jeune version du chien Max du Grinch et Denis O’Hare, ancien de American Horror Story, en tant que version plus ancienne du personnage.

Naturellement, en jouant un personnage aussi emblématique, avec des itérations précédentes comprenant une version de film d’action réelle de Jim Carrey et une prise animée exprimée par Benedict Cumberbatch, il y avait forcément une forte réaction quoi que Matthew Morrison ait fait avec le rôle.

Cependant, beaucoup sur les réseaux sociaux ont réagi avec horreur à la prise de la star de Glee sur le personnage.







(Image: Banque de photos NBCU via Getty Images)



Un utilisateur de Twitter a écrit: « Moi: C’est juste … Je ne peux pas le sortir de ma tête.

« Thérapeute: Vous connaissez Matthew Morrison car le Grinch ne peut pas vraiment vous faire de mal, non?

« Moi: IL A BRISÉ LE QUATRIÈME MUR ET PARLE À MOI, BIEN SÛR IL PEUT! #GrinchMusicalShow ».

Un autre utilisateur des médias sociaux a tweeté: « Regarder la comédie musicale Grinch et moi … J’aurais aimé que vous acceptiez que Jim Carrey fasse de son mieux et que l’histoire du Grinch reste tranquille ».







(Image: Banque de photos NBCU via Getty Images)









(Image: Banque de photos NBCU via Getty Images)



Pendant ce temps, un téléspectateur a commenté: « Matthew Morrison dans le Grinch Musical ressemble à un membre de la distribution de Cats est mort, moulé et est revenu à la vie ».

Ailleurs, une autre personne a écrit: « a vu une publicité pour la comédie musicale du grinch aujourd’hui et Matthew Morrison alors que le grinch était si effrayant qui pensait que ça allait? »

Un autre a ajouté: « nbc grinch live action musical. Matthew morrison. Living nightmare fuel ».







(Image: Getty Images)









(Image: Banque de photos NBCU via Getty Images)



Enfin, un utilisateur de Twitter a conclu de manière amusante: « Je viens de regarder le grincheux de la comédie musicale avec Matthew Morrison et je suis non seulement marqué, mais déçu qu’il n’ait pas fait de break dance UNE FOIS. Vous entendrez mon avocat. »

Eh bien, cela nous donne juste envie d’en voir encore plus!

The Grinch Musical sera diffusé au Royaume-Uni sur Sky One et Now TV le 20 décembre 2020.

