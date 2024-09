Matthew Modine sur Stanley Kubrick, Kamala Harris sur Donald Trump

Matthew Modine, qui a incarné le soldat Joker dans le classique de Stanley Kubrick sur la guerre du Vietnam Veste entièrement en métala passé des mois à travailler avec le réalisateur et est devenu un ami proche. Même à cette époque, comme Kubrick, il avait une vision claire de la guerre et de la paix. Aujourd’hui, ces opinions sont plus fortes que jamais.

« Si Stanley était vivant aujourd’hui, avec l’état du monde, il ferait une comédie noire », raconte Modine. Le journaliste hollywoodien Rome au Festival du Film de Lucques, où il reçoit un prix pour l’ensemble de sa carrière. «Peu de gens savent que Kubrick avait un fantastique sens de l’ironie et de l’humour. S’il était ici, il serait brillant dans la création d’une comédie sur l’absurdité grotesque de dirigeants comme Poutine et Donald Trump. Il ferait une superbe comédie avec ces personnages.

Modine est à Lucca pour accueillir la première italienne de son nouveau film, Le shot de Martiniréalisé par Stephen Wallis. Le film indépendant, tourné en seulement 14 jours entre Londres et les falaises de Moher en Irlande, met en vedette Modine dans le rôle d’un réalisateur en phase terminale déterminé à tourner son dernier film.

«C’est une réflexion sur la vie et sur la mort», dit Modine à propos du film, avec John Cleese et Derek Jacobi. « J’ai appris de Marc Aurèle et de Cicéron : nous naissons avec la mort à nos côtés. Et plutôt que de le fuir, nous devrions en faire notre ami. Apprenez à vivre l’instant présent, le présent. Nous ne savons pas ce qui va se passer dans 10 minutes, alors vivons ici et maintenant, en profitant de cette conversation.

En ce qui concerne la prochaine élection présidentielle, l’acteur n’a pas hésité à partager ses réflexions franches sur Trump.

« Il y a huit ans encore, je disais que Trump n’était pas la bonne personne pour diriger les États-Unis, et maintenant j’en suis plus convaincu que jamais », dit-il, ajoutant que l’attitude de Trump envers les femmes est « barbare, non civilisée, ignorante ». et grossier. Il a également soutenu sans réserve Kamala Harris : « Quand nous pensons au président américain, nous le considérons comme une figure paternelle. Eh bien, il est maintenant temps pour une mère : Kamala.

Il a continué à défendre Harris en soulignant les multiples condamnations de Trump pour crimes. « De combien d’accusations Trump a-t-il été reconnu coupable ? Si quelqu’un sort de prison pour avoir commis un crime, il lui est difficile de trouver un emploi, même dans un bar. Ils disent : « Désolé, nous ne pouvons pas vous embaucher, votre dossier est entaché. » Alors, comment quelqu’un reconnu coupable de tant de crimes peut-il être considéré comme président des États-Unis ?

Dans Netflix Jour zéroréalisé par Lesli Linka Glatter, Modine incarne l’attaché de presse de la Maison Blanche aux côtés de Robert De Niro en tant qu’ancien président. « Angela Bassett est l’actuelle présidente », déclare le Choses étranges acteur, « et les États-Unis sont attaqués par une force qui arrête tous les ordinateurs et appareils électroniques. Nous ne savons pas qui est responsable. Jour zéro c’est quand tous les avions s’arrêtent au même moment, ou quand tous les ordinateurs se bloquent. C’est un arrêt du flux, du souffle du monde. Quelque chose de terrifiant. C’est là que commence l’histoire.

Parmi les films les plus récents de Modine figure celui du meilleur film de Christopher Nolan, lauréat d’un Oscar. Oppenheimerun projet qui a soulevé de nombreuses questions sur les conséquences du nucléaire. « Nous vivons sous la menace constante d’une catastrophe nucléaire », prévient-il. « Ce qui me frappe, cependant, c’est l’hypocrisie des États-Unis qui pointent du doigt les pays dotés d’armes nucléaires alors qu’ils ont été les premiers à les utiliser à Hiroshima et à Nagasaki. Nous ne pouvons pas échapper à cette situation avec un état d’esprit « J’ai raison, tu as tort », sans tenir compte de la douleur que nous infligeons. Je veux des solutions pacifiques aux problèmes du monde. Nous devons respecter la diversité, même la diversité de pensée. Autrement, sur cette planète surpeuplée, nous sommes 10 milliards de personnes vouées à l’extinction. »

L’acteur a conclu l’interview en revenant sur Kubrick. « Une fois de plus, Stanley Kubrick avait raison », conclut Modine. « Souvenez-vous de l’ouverture de 2001 : Une odyssée de l’espacequand le singe utilise un os pour frapper un autre singe, et que cet os transformé en arme se transforme en vaisseau spatial ? En quelques secondes seulement, Kubrick a condensé des milliers d’années d’histoire humaine, la nature même de l’homme : la violence. Mais le message est clair : si nous voulons évoluer, nous devons résoudre le problème de la violence. C’est de cela que nous devons apprendre à nous libérer.