Matthew Modine est peut-être la pierre de touche la plus fiable d’Hollywood

Visage familier sur les écrans de télévision et de cinéma depuis des décennies, Modine a été récemment vu sur « Stranger Things » de Netflix, et son dernier projet, un film d’horreur appelé « Wrong Turn » sur Amazon Prime.

CNN a parlé avec l’acteur de sa longue carrière, de la façon dont il choisit ses rôles et de la façon dont il a fait partie de la conversation hollywoodienne au fil des ans.

« C’est merveilleux d’avoir eu une longue carrière et de pouvoir continuer à travailler », a déclaré Modine à CNN, ajoutant: « Vous savez, heureusement, » Stranger Things « est arrivé. Ce que vous devez toujours faire est de rester une partie de la conversation et , vous savez, restez pertinent dans l’industrie. Parce que si vous ne faites pas partie de la conversation, il y a de fortes chances que vous ne trouviez pas d’emploi. «

Dans «Wrong Turn», un redémarrage d’un film d’horreur de 2003, Modine joue un père dévoué dont la fille disparaît lors d’une randonnée sur le sentier des Appalaches et il fait tout ce qui est en son pouvoir pour la retrouver.

Dans sa mission, il rencontre une secte dangereuse qui attaque violemment les étrangers qui croisent leur chemin.

Pourquoi un film d’horreur cette fois?

« Parce qu’il ne s’agissait pas de zombies et de monstres », explique Modine. « Il s’agissait de monstres de la vie réelle et de choses qui sont racontables. Je veux dire, vous pouvez dire que le jeune Trayvon Martin a fait un mauvais virage et a traversé un quartier qui ressemblait beaucoup aux circonstances de ce film. Ma fille fait de la randonnée avec ses amis sur la piste des Appalaches, très innocemment et ils font un mauvais virage. Ils vont dans un endroit où se trouve cette communauté de gens qui, avant la guerre civile, ont pris la décision de créer leur propre communauté dans les montagnes et de se séparer du reste de le monde. »

Afin d’entrer dans le bon état d’esprit pour le rôle, en imaginant le pire pour vos propres enfants, Modine dit que le sentiment de les protéger est venu facilement et a également rappelé un souvenir effrayant de sa propre vie.

«C’était facile parce que j’ai une fille et un fils et que Dieu nous en garde, que quoi que ce soit ne devrait jamais leur arriver. Où ils sont mis en danger, mais vous feriez tout en tant que mère ou père pour protéger vos enfants et les aider à travers une situation, et donc ça, c’était facile.

«Et cela m’est arrivé une fois quand mon fils n’avait que deux ou trois ans, nous étions à Washington Square Park à New York. Il faisait du vélo avec des roues d’entraînement. Et le parc était vraiment, vraiment rempli de gens qui jour. Et il a dit qu’il voulait un hot-dog. J’ai cherché où se trouvait le chariot de hot-dog et je l’ai vu. Et pendant ces 10, 15 secondes, mon fils a disparu, a disparu, et je n’ai pas pu le trouver. «

Modine dit que c’était à l’apogée de sa carrière lorsque des inconnus l’approchaient et lui demandaient des autographes, et tout ce qu’il voulait être, c’était la personne qui retrouvait son fils.

«C’était absolument horrible jusqu’à ce que je le trouve», dit-il, ajoutant qu’il avait trouvé son fils «continuant à vendre sa bicyclette», à son grand soulagement.

Le nouveau film nécessite une certaine force physique de la part de Modine, alors qu’il tente de retrouver sa fille. Il mange bien et marche six miles par jour, dit-il. À 61 ans, Modine ajoute qu’il aborde les cascades un peu plus attentivement ces jours-ci.

« Si vous revenez en arrière et regardez des films que j’ai fait dans le passé, en particulier » Cutthroat Island « , il y avait beaucoup de choses physiques où je me baladais avec des cordes et poussais Gina Davis d’une falaise », dit Modine, » J’étais suspendu à une falaise de 300 pieds et je l’ai attrapée d’une main. «

Il dit que cette cascade a arraché son bras droit de la douille, et il « a appris ma leçon », mais il veut toujours être crédible à l’écran.

«Lorsque vous êtes dans un environnement physique réel et que vous escaladez une montagne et sautez hors du chemin des obstacles et des choses dangereuses, il vous suffit de réagir à la situation», dit-il.

Modine aime toujours étudier les gens aussi, afin de pouvoir jouer toutes sortes de rôles.

«Je viens de traverser les États-Unis à cause de Covid, j’étais juste fatigué d’être en quarantaine. Alors je suis monté dans ma voiture et j’ai traversé les États-Unis», dit-il. «Et je l’ai fait parce que, comme Atticus Finch le dit dans« To Kill a Mockingbird »,« On ne comprend jamais vraiment une personne tant qu’on ne lui grimpe pas la peau ». Et c’est ce que je fais quand je joue, j’essaie d’entrer dans la peau d’une autre personne et de voir les choses de son point de vue, et souvent nous perdons le contact. Nous ne voyons pas l’Amérique. Nous ne voyons pas ce que les gens souffrent. «

Bien que Modine affirme que la chance a joué un rôle dans son succès, la sélection des bons projets a également été essentielle.

« J’ai entendu quelqu’un dire l’autre jour que lorsque vous vous rencontrez en tant que soldat, vous voulez avoir quelqu’un qui a des bosses dans son armure, parce que cela signifie qu’ils sont testés au combat », dit-il, « Vous ne voulez pas entrer dans se battre avec quelqu’un avec une armure brillante et brillante parce qu’il n’a pas connu la guerre. Et je pense en tant qu’acteur, que je suis testé au combat. J’ai, j’ai eu d’énormes succès et j’ai fait partie de certains des films qui font et continuent de faire partie de la conversation qui sont aussi pertinents aujourd’hui que lorsqu’ils sont sortis. Et puis il y en a qui n’ont pas eu autant de succès et donc j’ai quelques bosses dans mon armure, mais à la fois le bon et les mauvais font partie de la vie. «