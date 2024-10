Matthew Modine dit que Donald Trump est Hitler après la publicité « Full Metal Jacket »

Matthew Modine compare Donald Trump à Adolf Hitler après que Trump ait utilisé des images du film emblématique de l’acteur « Full Metal Jacket » dans une annonce de campagne récente vantant l’armée américaine. Modine a joué le rôle du marin farfelu JT « Joker » Davis dans le film anti-guerre de Stanley Kubrick de 1987. Trump a utilisé des extraits du film dans une publicité qu’il a partagée sur les réseaux sociaux avec la légende suivante : « Nous n’aurons pas d’armée réveillée ! »

« Dans les années 1930, Leni Riefenstahl a réalisé les films de propagande nazie ‘Le Triomphe de la Volonté’ et ‘Olympia' », dit Modine. a déclaré à Entertainment Weekly dans une déclaration envoyée par courrier électronique concernant la publicité de Trump. « Ces deux films sont considérés comme parmi les propagandes les plus efficaces jamais réalisées. Riefenstahl a nié toute connaissance de l’Holocauste, invoquant à plusieurs reprises le « comment aurions-nous pu le savoir ? » défense. Ironiquement, Trump a transformé et profondément déformé le puissant film anti-guerre de Kubrick en un outil de propagande pervers, homophobe et manipulateur.»

« Peu avant la mort de Riefenstahl, elle a reconnu son lien avec Adolf Hitler dans une interview à la BBC. «Je faisais partie des millions de personnes qui pensaient qu’Hitler avait toutes les réponses. Nous n’avons vu que les bonnes choses ; nous ne savions pas que de mauvaises choses allaient arriver' », Modine ajouté à EW. «Il n’est pas exagéré de voir le reflet de Trump dans la figure terrible qu’était Hitler. Veuillez écouter le dernier avertissement de Riefenstahl : « …nous ne savions pas à quel point les choses allaient mal tourner. » Trump nous a montré qui il est et n’a jamais caché ce qu’il compte faire.»

La publicité de Trump présente des extraits de l’une des scènes les plus emblématiques de «Full Metal Jacket» où l’instructeur de forage, le sergent d’artillerie Hartman (R. Lee Ermey), intimide verbalement le personnage de Modine et d’autres nouvelles recrues militaires pour les obliger à obéir. Vincent D’Onofrio a joué Pvt. Leonard « Gomer Pyle » Lawrence dans le film et apparaît également dans la scène utilisée par Trump.

Un représentant pour D’Onofrio a déclaré à Entertainment Weekly qu’« il n’a donné aucun consentement à cette utilisation par la campagne Trump ».

La publicité de campagne met en contraste le sadique sergent d’artillerie Hartman, que Trump compare à lui-même, avec des militaires modernes dansant en travesti.