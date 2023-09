Matthew McConaughey remercie Jay Leno de lui avoir appris la patience

L’attitude « d’accord, d’accord, d’accord » de Matthew McConaughey peut être attribuée à Jay Leno.

L’acteur oscarisé s’est souvenu d’une simple conversation avec Leno il y a plusieurs décennies, alors qu’il était une étoile montante, et qui l’affecte encore aujourd’hui.

McConaughey se souvient s’être senti nerveux avant de passer en direct dans le talk-show de Leno, seulement pour que le professionnel de fin de soirée offre des mots de sagesse encourageants, a-t-il déclaré à TODAY.com.

MATTHEW MCCONAUGHEY A AVERTI SON FILS ADOLESCENT DES « CHUTES » ET DES « PIÈGES » DES MÉDIAS SOCIAUX

« Il entre dans la salle verte et dit : ‘Tu es nerveux ?’ Je réponds ‘Ouais' », a déclaré McConaughey. « Il dit : ‘C’est facile.’ Êtes-vous prêt à connaître la recette pour gérer cela ? »

TOM BRADY ET MATTHEW MCCONAUGHEY SERVENT L’AMOUR ALORS QUE LES STARS FRAPPENT LES FINALES DE L’OPEN DE TENNIS NOUS

McConaughey se souvenait que le conseil de Leno était facile à comprendre : « Je veux juste être ici. »

La star de « Dazed and Confused » a gardé cette déclaration près de son cœur au fil des années.

« Je me souviens de ça tout le temps : ‘Où que tu sois, je veux juste être ici.’ Si vous voulez être là où vous êtes, vous vous dites un peu : « Eh bien, super. » Cela rend les choses faciles », a déclaré McConaughey.

Se sentir nerveux est maintenant un signe que tout va bien pour McConaughey.

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

« Si je n’ai pas ces papillons, alors je m’inquiète. Peut-être que je suis complaisant, peut-être que je suis arrogant, peut-être que j’essaie de superviser la situation en disant : « Je suis au-dessus de ça ». ce.’ Alors je ne serai pas présent », a-t-il déclaré.

Rester présent est important pour McConaughey et c’est une qualité qu’il essaie d’inculquer à ses trois enfants, à tel point qu’il n’a que récemment autorisé son fils Levi, 15 ans, à rejoindre les réseaux sociaux.

Il a déclaré à Hoda Kotb et Jenna Bush Hagar que lui et sa femme Camila Alves avaient pris la décision que Levi soit plus public sur sa vie après des années de conversations.

« Parlons de ce que c’est. Parlons des revers », a-t-il déclaré. « Parlons des inconvénients. Parlons des atouts. Parlons des pièges. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Il a ajouté : « Parlons de ce que vous voulez raconter. Quelle est votre histoire ? Parce que ce qui arrive souvent avec les jeunes et les réseaux sociaux, c’est qu’ils se réveillent le matin et la première chose qui leur vient à l’esprit est : « Qu’est-ce qui va se passer ? bon article ?’ Au lieu de : « Qu’est-ce que je veux faire aujourd’hui ? »

McConaughey a déclaré qu’ils « faisaient encore de petits pas » dans le monde des médias sociaux.

Il espérait que son nouveau livre, « Just Because » pourrait offrir un aperçu aux enfants tout en donnant des conseils aux adultes.

Après une conversation avec sa fille sur la question de savoir si elle devait faire du sport à un niveau professionnel, il a assuré à sa fille de 13 ans que le volleyball était censé être amusant en ce moment.

« Essayez des choses. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Vous pourriez tout gâcher aujourd’hui et arranger les choses demain », a déclaré McConaughey.