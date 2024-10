Matthew McConaughey réconforte son fils Levi pour ses débuts d’acteur dans « Way of the Warrior Kid »

Matthew McConaughey a offert un soutien émotionnel à son fils de 16 ans, Lévisur le tournage du premier film de Levi, « Way of the Warrior Kid ». Dans une vidéo obtenue par TMZl’acteur oscarisé a été capturé en train de donner une tape réconfortante sur l’épaule à son fils apparemment anxieux, suivi d’une brève conversation à Mission Beach à San Diego.

Selon un TMZ source, Levi se préparait à filmer une scène de pull-up pour le film lorsque McConaughey est intervenu pour lui parler. Bien que McConaughey, 54 ans, ne fasse pas partie de la production, il semble être là dans un rôle de mentor, offrant des conseils à son aîné.

L’acteur a toujours été ouvert sur sa volonté de soutenir les ambitions de ses enfants, y compris s’ils choisissent une voie dans l’industrie du divertissement. Dans une interview accordée à Entertainment Tonight en 2020, McConaughey a déclaré : « Écoutez, je veux qu’ils fassent tout ce pour quoi ils sont conçus. Tout ce qu’ils ont une capacité innée à faire, et ils sont prêts à travailler pour s’améliorer. Quoi qu’il en soit, je veux qu’ils le fassent. Il a ajouté : « Si cela devient quelque chose dans le secteur dans lequel je travaille ? Bravo. J’ai rencontré certaines des personnes les plus merveilleuses de ma vie dans mon secteur, j’aime ce que je fais. »

« Avoir des enfants que je connais a fait de moi un meilleur artiste et un meilleur acteur, parce que les enfants voient les choses pour la première fois tout le temps. Leurs questions sont innocentes », a-t-il déclaré. Personnes plus tôt cette année.

« Je deviens un meilleur conteur parce que j’ai des enfants, ce qui signifie que je rentre du travail sur quelque chose comme True Detective, et mon enfant de 4 ans me dit : « Qu’est-ce que tu as fait aujourd’hui ? » Je ne peux pas leur dire de quoi parle réellement la série, elle n’est pas adaptée à leur âge, je dois donc leur raconter une parabole », a-t-il déclaré au journal.

« Et j’ai donc dû devenir un meilleur conteur pour parler à mes enfants d’un bon gars, d’un méchant et d’un monstre, pour leur raconter la parabole de l’histoire dans laquelle je me trouvais », a-t-il conclu.

Par Page sixle casting de Levi’s dans « Way of the Warrior Kid » a été annoncé début septembre. Il décroche un second rôle aux côtés de l’actrice montante Ava Torres. Cependant, leurs rôles spécifiques dans l’histoire de l’autonomisation des jeunes restent secrets. Le casting principal du film comprend Chris Pratt, Linda Cardelliniet Jude Colline.

Apple et Skydance produiront le film, basé sur Jocko Willink’s livre du même nom. Joseph McGinty Nichol le réalisera et Will Staples écrira le scénario.

Levi McConaughey, Matthew McConaughey, Livingston McConaughey, Camila Alves McConaughey et Vida McConaughey assistent au 12e Gala annuel Mack, Jack & McConaughey à ACL Live le 25 avril 2024 à Austin, Texas.

En plus de Levi, McConaughey partage deux autres enfants avec sa femme, Camila Alves: fille de 14 ans Vida et mon fils de 11 ans Livingston.