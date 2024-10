Matthew McConaughey présente le monstrueux Mara-Yama dans la nouvelle bande-annonce effrayante d’Exodus (vidéo)

NOUVEAU CINÉMATIQUE EXODUS — Bande-annonce de « The Mara Yama » – YouTube



« Savez-vous ce qu’est la peur ? Les Mara-Yama le savent.

« Exodus », le vaste RPG de science-fiction d’Archetype Entertainment, pourrait être le titre de jeu vidéo le plus recherché de 2025. Une nouvelle bande-annonce cinématographique, racontée par Matthew McConaughey, vient d’être dévoilée cette semaine – et il s’agit peut-être du teaser le plus troublant que vous verrez toute l’année.

Les créatures extraterrestres hideusement déformées, qui étaient autrefois des êtres humains, dans leur étrange arche évoquent un air infernal de terreur cosmique Lovercraftienne que les téléspectateurs n’oublieront pas de sitôt. Dans l’esprit d’Halloween et d’Allhallotide, Archetype a pensé lancer le mois d’octobre avec une nouvelle révélation inquiétante en présentant ce qui est certainement l’ennemi le plus étrange de tout l’univers d’Exodus : le Mara-Yama.

L’arche cauchemardesque Mara-Yama dans « Exodus ». (Crédit image : Archetype Entertainment)

Voici la description officielle de la révélation de Mara-Yama :

« Naviguer sur Centauri n’est pas une tâche facile, avec la menace de nombreux ennemis puissants dont l’ingéniosité technologique dépasse de loin la nôtre, attendant de nous effacer de l’existence. L’humanité doit naviguer dans cet univers de science-fiction sombre et dangereux avec une extrême prudence.

« Parmi les menaces les plus terrifiantes figurent les Célestes que nous appelons les Mara-Yama. Personne ne sait comment les Mara-Yama s’appellent eux-mêmes. Ils n’ont aucun territoire ni monde natal connu, vivant dans d’immenses citadelles spatiales secrètes dans des régions désolées de l’espace. En attente. Chasse « .

McConaughey joue un rôle majeur dans l’extraordinaire projet de jeu des créateurs de « Mass Effect »: il est un porte-parole omniscient et un observateur intemporel nommé CC Orlev, un personnage dont nous entendrons beaucoup plus parler dans les futures mises à jour de la division jeux de Hasbro. Sorciers de la Côte.

L’arche Mara-Yama de « Exodus » émerge du vide. (Crédit image : Archetype Entertainment)

Les notes de presse de Per Archetype sur l’intrigue de leur titre AAA : « Dans ‘Exodus’, l’humanité, après avoir fui une Terre mourante, a trouvé un nouveau foyer dans une galaxie hostile – ici, nous sommes les outsiders luttant pour notre survie. Les joueurs entrent dans le rôle du Voyageur, le dernier espoir de l’humanité. Votre travail consiste à voyager vers des étoiles lointaines à la recherche d’armes et de technologies extraterrestres auprès de l’ennemi le plus puissant de l’univers : les Célestes. Il y a cependant un problème : la dilatation du temps.

« Les jours pour les Voyageurs en mission interstellaire durent des décennies dans leur pays. Les sacrifices que font les joueurs pour protéger leurs proches auront un impact sur toute leur civilisation pour les générations à venir. De retour chez eux, les joueurs feront face aux conséquences de leurs choix et devront déterminer : sont-ils prêts à se sacrifier ? »

« Exodus » est attendu pour 2025 sur PC, PS5 et Xbox X|S.