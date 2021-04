L’ACTEUR Matthew McConaughey a une chance de devenir le prochain gouverneur du Texas, selon un récent sondage.

Le sondage a révélé que 45% des électeurs inscrits ont déclaré qu’ils éliraient l’acteur, contre 33% qui ont déclaré qu’ils voteraient pour l’actuel gouverneur Greg Abbott, et 22% ont déclaré qu’ils voteraient pour quelqu’un d’autre.

Les partisans de Trump se sentent amicaux envers les célébrités, selon le directeur du sondage Mark Owens Crédits: Getty

L’enquête a été menée par le Dallas Morning News et l’Université du Texas à Tyler et a interrogé 1 126 électeurs inscrits au Texas en une semaine ce mois-ci.

McConaughey a parlé dans des émissions télévisées de son intérêt pour la politique dans son État d’origine, le Texas, mais on ne sait pas s’il se présentera en tant que démocrate ou républicain, selon le Dallas Morning News. Cependant, l’acteur a montré qu’il était plus probablement modéré.

Le Texas devrait avoir sa prochaine élection au poste de gouverneur en novembre 2022.

« Matthew McConaughey reçoit un énorme coup de pouce grâce à la reconnaissance et à la reconnaissance de son nom pour ce qu’il fait pour aider les Texans et contribuer à la célébration du succès de l’État », Mark Owens, politologue à l’Université du Texas à Tyler et directeur du sondage , a déclaré au Dallas Morning News.

Les répondants au sondage qui se sont décrits comme des électeurs primaires conservateurs, républicains ou évangéliques ont déclaré qu’ils voteraient pour Abbott Crédit: AP

Le sondage a également révélé que 56% des républicains ont déclaré qu’ils voteraient pour Abbott, et 33% ont déclaré qu’ils choisiraient McConaughey.

De plus, 66% des démocrates ont déclaré qu’ils voteraient pour l’acteur s’il se présente comme gouverneur, contre 8% qui choisiront Abbott. Alors que 44% des électeurs indépendants ont déclaré qu’ils choisiraient McConaughey et 28% ont déclaré qu’ils soutiendraient le gouverneur actuel.

Les répondants au sondage qui se sont décrits comme des électeurs primaires conservateurs, républicains ou évangéliques ont déclaré qu’ils voteraient pour Abbott.

Abbott jouit d’une solide popularité au Texas, selon Owens, car il «a maintenu une coalition traditionnelle de républicains et d’indépendants du Texas qui continuent de le soutenir».

Mais Owens a déclaré que les partisans de Trump se sentaient également amicaux envers les célébrités et que « ce sentiment, ainsi que les souhaits d’un cinquième de l’électorat primaire pour un candidat plus modéré, pourraient ouvrir une voie dans la primaire du GOP pour McConaughey. »

«La plupart des répondants à notre enquête connaissent son [McConauhey] histoire, mais beaucoup attendent de voir comment il ouvrira son prochain chapitre », a-t-il ajouté.

Plus de 60% des démocrates ont déclaré qu’ils voteraient pour l’acteur, selon le sondage Crédits: Getty

McConaughey n’est pas la seule célébrité à s’intéresser à la politique.

La légende Dwayne « The Rock » Johnson a révélé qu’il envisagerait de se présenter à la présidence des États-Unis s’il avait le soutien du public.

La star hollywoodienne a confirmé son intérêt pour la politique dans une interview pour Sunday Today avec Willie Geist.

Dans un teaser, Johnson, 48 ans, a déclaré: « J’ai cet objectif d’unir notre pays et j’ai aussi le sentiment que si c’est ce que veulent les gens, je le ferai. »

Le pro-lutteur devenu acteur n’a pas précisé quel parti politique il représenterait s’il lançait une candidature présidentielle.

Cela vient après qu’un sondage d’opinion publique en ligne publié par la société de tendances de consommation Piplsay, a révélé que 46% des Américains envisageraient de voter pour Johnson.

The Rock a publié une capture d’écran de l’article sur Instagram et a écrit que les résultats du sondage étaient « humiliants ».