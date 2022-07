Matthew McConaughey partage une photo de retour avec Woody Harrelson: “Un homme sauvage original”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Matthew McConaughey et Woody Harrelson partagent un lien spécial.

Vendredi, McConaughey, 52 ans, s’est rendu sur Twitter et Instagram pour partager deux photos avec Harrelson, 60 ans, des stars s’étreignant sur le tournage du film de 2008 “Surfer, Dude”.

“Un homme sauvage original”, McConaughey a légendé les images. Les deux stars avaient l’air ravies alors qu’elles se tenaient dans les bras et lançaient de grands sourires à la caméra.

Reese Witherspoon soutient pleinement l’amitié du duo. L’actrice commenté“J’adore cette amitié” avec les yeux du cœur sur la publication Instagram de McConaughey.

Un autre utilisateur d’Instagram a ajouté : “Ma bromance préférée.”

Les co-stars de “True Detective” – ​​qui sont toutes deux originaires du Texas – ont une longue histoire ensemble, à la fois professionnellement et personnellement. Leur relation de travail a commencé en co-vedette dans “EDtv” en 1999.

Ils se sont réunis pour la comédie “Surfer, Dude” et sont devenus un duo de combattants du crime dans la série policière HBO acclamée par la critique, “True Detective”, en 2014.

Les deux copains se sont récemment reconnectés à Dubrovnik, en Croatie, lors de vacances en groupe. McConaughey et Harrelson ont été vus en train de profiter du soleil alors qu’ils partageaient un paddleboard dans la mer Adriatique.

McConaughey était assis à l’avant du tableau, vêtu d’un maillot de bain gris, d’une casquette de baseball à l’envers et de lunettes de soleil, tandis que Harrelson était assis derrière lui en maillot de bain vert.

Les deux hommes ont choisi d’aller torse nu lors de leur aventure aquatique.

L’épouse de McConaughey depuis 10 ans, Camila Alves, est venue passer du temps avec les gars et a pagayé dans son propre kayak gonflable.

La star “Interstellar” et Alves partagent trois enfants. Harrelson et sa femme Laura Louie sont mariés depuis 13 ans et ont également trois enfants.

Lors d’une apparition dans “The Ellen DeGeneres Show” en 2019, Harrelson a admis qu’il avait une tradition annuelle de “tournées d’amitié” avec ses copains .

À l’époque, il avait partagé une photo sur Instagram avec McConaughey, Chris Rock, Sasha Baron Cohen et Isla Fisher, l’épouse du baron Cohen, chez Bono dans le sud de la France.

“Je fais une” tournée de l’amitié “presque chaque année”, a déclaré Harrelson à DeGeneres. “J’ai pensé à l’appeler un ‘bender où je lèche mes amis riches’, mais j’ai pensé: ‘Non, tu sais – une tournée d’amitié, mieux.'”

Il a ajouté: “Allez-y, restez chez eux, buvez sans vous soucier de rien. Génial.”

Tracy Wright de Fox News a contribué à ce rapport.