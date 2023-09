Matthew McConaughey et Woody Harrelson reçoivent une offre de Maury Povich pour passer un test ADN

Matthew McConaughey pourrait bientôt être en mesure de remettre les pendules à l’heure quant à savoir si lui et Woody Harrelson sont réellement frères.

L’homme de 53 ans a réagi à une vidéo de la personnalité de la télévision à la retraite, Maury Povich, qui a proposé d’aider McConaughey et Harrelson à passer un test ADN.

« Je sortirais de ma retraite. On pourrait passer en prime time ‘DNA, Maury est de retour avec Woody et Matthew' », a partagé l’ancien animateur de « Maury » dans une vidéo à E! Nouvelles.

« Je vais même retrouver ma couleur d’origine dans mes cheveux. Woody a mon numéro. Je suis prêt », a plaisanté Povich.

McConaughey était tout sourire pendant la vidéo, alors qu’il se tapotait la tête du doigt et indiquait que c’était peut-être une excellente idée de Povich.

« J’aime votre façon de penser », a réagi McConaughey au message vidéo de Povich.

Les spéculations selon lesquelles McConaughey et Harrelson seraient des demi-frères ont fait surface plus tôt cette année lorsque la star de « Comment perdre un homme en 10 jours » a admis qu’il avait enquêté sur le passé de sa mère.

Lors d’une interview en podcast, McConaughey a partagé que le père de Harrelson avait peut-être noué des liens avec sa mère lors du divorce de ses parents.

À l’époque, McConaughey avait expliqué que lors de vacances en famille, sa mère avait évoqué un lien spécial qu’elle aurait pu entretenir avec le père de Harrelson.

Après quelques rumeurs selon lesquelles McConaughey et Harrelson pourraient en fait être des demi-frères, l’ancien de « Cheers » a évoqué l’idée d’explorer davantage si les deux étaient réellement liés.

« Le fait est que nous voulons aller tester », a déclaré Harrelson dans « The Late Show with Stephen Colbert » en avril.

« Mais pour lui, c’est bien plus grave. Je veux dire, il a l’impression de perdre un père. Mais je me dis, non, tu gagnes un père et un frère différent. »

Les co-stars de « True Detective » sont amis depuis deux décennies et ont joué dans leur premier film ensemble dans « EDtv » en 1999.

McConaughey et Harrelson devraient se réunir à l’écran dans une nouvelle série intitulée « Brother From Another Mother », que McConaughey avait précédemment décrite comme « une série sur nos familles basée sur la vérité ».