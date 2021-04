Une «guerre des mots» a éclaté à Hollywood entre le dernier acteur de la liste A à investir dans la MLS, Matthew McConaughey, et le copropriétaire de LAFC, Will Ferrell.

Ce week-end marque le début de la nouvelle saison MLS et les deux stars vont s’affronter à Los Angeles.

Le lauréat d’un Oscar McConaughey est le dernier acteur de la liste A à investir dans le jeu et sa nouvelle équipe Austin FC se heurte à nul autre que le LAFC de la star de cinéma Will Ferrell lors de leur premier match.

Les deux peuvent être de bons amis dans les coulisses, mais cela semble être une autre affaire dans les tribunes de football.

« Will et moi ne sommes qu’une » guerre des mots « en ce moment », a déclaré la star de True Detective McConaughey alors qu’il se préparait à l’ouverture du match de samedi au Banc of California Stadium.

« Nous nous amusons avec quelques mots dans les deux sens. Nous construisons nos paroles dans ce sens.

« Je vais probablement lui parler avant le match de ce week-end et nous allons faire une sorte de pari dessus, et ça va commencer parce que je pense que nous allons avoir beaucoup plus de paris à venir! »

McConaughey, 51 ans, est propriétaire minoritaire du club de sa ville natale depuis 2019. La franchise basée au Texas a obtenu une place en MLS pour cette année alors que la compétition s’étend à 27 équipes.

De gauche à droite, les investisseurs de l’Austin FC Marius Haas, Matthew McConaughey, Anthony Precourt, PDG de l’Austin FC, Eduardo Margain et Bryan Sheffield



Vivant localement et adepte du sport, McConaughey a sauté sur l’occasion de s’impliquer.

S’adressant aux journalistes lors d’un appel à la presse de pré-saison, McConaughey a déclaré: « Je parcours le monde avec mon travail et quel est le match qui est toujours en ville, que je sois à Reykjavik, Cleveland, New York, Cape Town?

«Mes enfants l’ont ramassé, ma femme est brésilienne, donc j’ai dû commencer à en ramasser plus que ce que j’avais déjà quand nous nous sommes mariés. Le football est devenu une partie de ma famille.

«Je suis dans les choix d’héritage maintenant. Je ne suis pas intéressé à devenir une mascotte. Cela ne me dérange pas d’être un visage de certaines choses mais je suis intéressé par plus que d’être juste une mascotte. J’ai toujours rêvé d’être au niveau du sol et aider à construire une équipe. «

Austin FC a achevé la construction de son nouveau terrain, le Q2 Stadium, plus tôt cette année



L’Austin FC est la première équipe professionnelle de haut niveau dans n’importe quel sport à représenter la ville. Tel est l’intérêt qu’ils ont déjà vendu 15 500 abonnements et ont une liste d’attente de 15 000.

McConaughey y voit un projet à long terme.

« Nous ne l’avons pas construit en un jour et nous n’allons pas être une mode », a-t-il déclaré. «Ce n’est que le début. La graine est plantée pour devenir un gros chêne fort, une légende.

« C’est une guerre de 100 ans. Nous avons une vision à long terme de ce que nous construisons, de ce que nous allons devenir. »

Pour commencer, cependant, il n’a peut-être pas besoin de chercher beaucoup plus loin que les adversaires de cette semaine pour avoir un bon plan à suivre.

LAFC, en partie détenue par Ferrell, a rejoint MLS en 2018.

« Je suis allé à quelques matchs là-bas », a-t-il déclaré. « Le produit était bon sur le terrain et j’ai parlé aux propriétaires. Il y a beaucoup à apprendre de LAFC. »