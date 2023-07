Matthew McConaughey et sa femme se battent pour la sécurité des enfants dans les écoles américaines

Matthew McConaughey et sa femme Camila ont lancé une initiative pour aider à rendre les écoles américaines plus sûres pour les enfants.

Les McConaugheys ont lancé jeudi la Greenlights Grant Initiative pour aider les écoles à tirer parti de la législation visant à fournir aux écoles de l’argent pour financer des mesures de sécurité afin de protéger les élèves contre les fusillades et autres violences.

Le président Biden a promulgué la loi bipartisane sur les communautés plus sûres en juin 2022, un mois après la fusillade dans une école à Robb Elementary à Uvalde, au Texas, qui a fait 19 enfants et deux enseignants morts le 24 mai 2022. La législation prévoyait un financement de 1 milliard de dollars spécifiquement pour les écoles.

McConaughey, qui a grandi à Uvalde, a expliqué lors d’une interview sur « Good Morning America » ​​que le processus de rédaction des subventions peut être « intimidant » pour les écoles qui n’ont pas les ressources. Selon l’acteur de « Fool’s Gold », embaucher un rédacteur de subventions peut coûter jusqu’à 50 000 dollars, ce que de nombreuses écoles « à haut risque » n’ont pas.

L’initiative Greenlights Grant a été mise en place pour donner aux écoles les ressources nécessaires pour remplir les demandes de subvention.

« Quand Camila et moi sommes allés à Uvalde, les parents et les membres de la famille des enfants qui ont été tués n’ont demandé qu’une chose : ‘Faire en sorte que leur vie compte' », a expliqué McConaughey dans une vidéo partagée sur Instagram.

« Assurons-nous que le premier projet de loi adopté en 28 ans pour aider à protéger tous nos enfants en matière scolaire. »

Avant que Biden ne signe la législation, McConaughey s’est rendu à Washington, DC, pour aider à défendre les familles et la sécurité des écoles.

« Il y a une différence entre le contrôle et la responsabilité », a écrit l’acteur dans un éditorial publié début juin 2022. « Le premier est un mandat qui peut porter atteinte à notre droit ; le second est un devoir qui le préservera. Il n’y a pas d’obstacle constitutionnel à la responsabilité des armes à feu.

« Garder les armes à feu hors des mains des personnes dangereuses n’est pas seulement la chose responsable à faire, c’est la meilleure façon de protéger le deuxième amendement . Nous pouvons faire les deux. »

McConaughey a également été franc sur la politique et sur sa position dans ses convictions personnelles.

En octobre, il a écrit un éditorial expliquant comment son expérience de travail avec des législateurs à Washington, DC, l’a amené à réaliser que la majorité des Américains ne sont pas en marge de la politique. Il a encouragé les législateurs à travailler ensemble sur les problèmes de la même manière qu’ils ont travaillé sur la législation sur les armes à feu après la fusillade de masse.

« Il semble que chaque parti soit si nocif en méprisant l’opposition qu’il est devenu un peu plus que des contre-attaques – tellement concentré sur le parti et la défense du parti qu’il est devenu réactif par défaut », a expliqué McConaughey. « Ils ont perdu de vue leurs propres valeurs et vision, cédant ainsi leur pouvoir aux marges. C’est un problème.

« Parce que la plupart des Américains, moi y compris, ne se tiennent pas en marge de la politique. Nous sommes raisonnables et responsables, et nous partageons plus de valeurs qu’on ne nous le dit. Et nous pensons que se rencontrer au milieu est au service du plus grand bien. Nous avons la majorité. Nous avons les chiffres. »