Matthew McConaughey et Russell Brand s’en sont pris aux libéraux qui «condescendent et patronnent» les conservateurs.

Les acteurs ont fait ces commentaires lors d’une discussion sur la politique sur le podcast Brand’s Luminary, Under The Skin, qui a été publié plus tôt cette semaine.

Brand, 45 ans, a commencé par demander à McConaughey, 50 ans, s’il avait remarqué une « condamnation et une critique des travailleurs ordinaires » par ceux de gauche.

‘[There is] une sorte de désinvolture, comme: « Oh, ils sont stupides, ils votent pour le Brexit, ils votent pour Trump. » Je n’aime pas ça et je n’aime pas l’entendre », a déclaré Brand.

McConaughey a répondu: « Il y en a beaucoup [of people] sur cette gauche illibérale qui est absolument condescendante, condescendante et arrogante envers les 50% restants ».

L’acteur a ensuite critiqué certains de ses pairs hollywoodiens pour avoir refusé d’accepter les résultats de l’élection de 2016.

« Je suis sûr que vous l’avez vu dans notre industrie lorsque Trump a été voté il y a quatre ans, ils refusaient ce qui était réel. Certains d’entre eux étaient dans le déni absolu », a déclaré McConaughey à Brand.

Il a ensuite insinué qu’il était donc hypocrite de la part de ces mêmes personnes de dire maintenant aux républicains d’accepter passivement les résultats de l’élection de 2020.

‘[Now] on dirait que Biden est notre gars. Maintenant, vous avez le droit de nier, car leur côté a de fausses nouvelles. Et je comprends, ils ont reçu de fausses nouvelles. Personne ne sait à quoi croire, non? Alors ils abattent leur dernier bastion de défense », a-t-il déclaré.

McConaughey – qui se décrit comme un libéral – est né et a grandi dans le Texas conservateur et a déclaré à Brand qu’il croyait au pouvoir de se réunir au milieu.

Il a affirmé que la gauche et la droite se sont retirées trop loin dans leurs propres coins, en disant: «J’ai presque l’impression que c’est un geste de dire:« Soyons agressivement centrés. Je vous défie ».

Ce n’est pas la première fois que McConaughey parle de politique.

Le mois dernier, la star d’Interstellar a fait la une des journaux après avoir déclaré qu’il n’avait « pas exclu » une course pour le gouverneur du Texas.

S’exprimant sur le conservateur Hugh Hewitt Show, McConaughey a déclaré: « Je ne sais pas. Je veux dire, ça ne dépendrait pas de moi. Cela dépendrait plus des gens que de moi.

«Je dirais ceci. Ecoutez, la politique me semble être une affaire cassée en ce moment. Et quand la politique redéfinit son objectif, je pourrais être beaucoup plus intéressé.

McConaughey a en outre déclaré qu’il pensait que la politique américaine devait « se stabiliser » après l’élection présidentielle de 2020 avant de pouvoir aller de l’avant.

« Je veux m’appuyer sur des valeurs personnelles pour renouer nos contrats sociaux les uns avec les autres en tant qu’Américains, en tant que personnes à nouveau », a-t-il déclaré.

Peu importe de quel côté de l’allée vous vous trouvez, nous avons rompu ces contrats sociaux.

«Nous ne nous faisons pas confiance, et cela nous conduit à ne pas avoir confiance en nous-mêmes, et si cela devient, si cela devient une épidémie, alors nous avons l’anarchie.