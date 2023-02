Matthew McConaughey et Kate Hudson conviennent qu’ils “s’embrassent bien”, partagent les secrets de “Comment perdre un mec en 10 jours”

Cela fait 20 ans que Matthew McConaughey et Kate Hudson ont joué Ben et Andie dans “Comment perdre un mec en 10 jours”, bien que la comédie romantique ait connu une résurgence ces derniers temps dans la culture pop en raison des tendances virales TikTok qui intègrent des moments spécifiques de la film.

Dans une conversation célébrant le 20e anniversaire de la sortie du film, McConaughey et Hudson, qui ont également joué ensemble dans le film “Fool’s Gold” de 2008, ont parlé de s’embrasser.

“En ce qui concerne nos partenaires actuels, nous nous embrassons bien”, a déclaré Hudson à la native du Texas en référence à son fiancé Danny Fujikawa et à la femme de McConaughey, Camila Alves. “Je serais d’accord avec vous”, a déclaré McConaughey.

“C’était toujours un très bon baiser”, a-t-elle ajouté. “Absolument, absolument”, a confirmé McConaughey.

Dans leur discussion, les acteurs ont également éclairé les fans sur le contraste frappant entre les démonstrations de passion devant la caméra et ce qui se passe réellement dans les coulisses.

“Tout mon truc c’est qu’on est toujours dans des environnements bizarres [when we kiss in movies]”, a expliqué Hudson. “Il n’y a eu qu’une seule fois où nous nous sommes embrassés, c’était si gentil et doux, dans la salle de bain.”

“Ouais, tout le reste n’a pas été climatisé. Tout le reste était comme” Nagez jusqu’au sommet, les requins vous ont presque mangé, vous venez de tomber d’un avion à 300 pieds “, a déploré McConaughey.

« Marchez sur l’eau ! Hudson intervint.

“‘Marchez sur l’eau, avant de reprendre votre souffle, embrassez'”, a plaisanté McConaughey.

“Quand vous embrassez quelqu’un dans un film”, a précisé Hudson, “c’est professionnel; nous essayons en fait de créer quelque chose qui évoque quelque chose d’une certaine manière qui pourrait ne pas être exactement la façon dont vous le feriez nécessairement dans la vraie vie. “

“Il y a toujours le proverbial” courir ensemble depuis – de points éloignés, et dans la foulée, attraper, verrouiller les lèvres, balancer, tourner et s’installer sur cette marque avec un coucher de soleil derrière votre visage “”, a admis McConaughey à propos de ce qui est attendu d’acteurs. “Ça a l’air génial”, a-t-il expliqué, avant d’offrir une autre réalité où il avait une ecchymose sur la lèvre à cause du baiser mis en scène.

McConaughey a rappelé le réalisateur Donald Petrie réalisant que lui et Hudson pouvaient “jouer ensemble” devant la caméra, permettant plus d’improvisation.

“Beaucoup de choses sont ce que nous avons imaginé, c’est ce qu’il y a dans le film”, a expliqué Hudson. “Beaucoup de ces petites lignes.”