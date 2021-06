La star hollywoodienne Matthew McConaughey s’est rendue plus tôt sur sa page Instagram pour informer les fans qu’il engagerait une conversation avec Sadhguru. L’interview a été mise en ligne mercredi sur YouTube. La discussion de l’acteur oscarisé avec le gourou spirituel portait sur le karma, l’élaboration de son destin, le lien entre le yoga et la religion et l’exploration de l’inconnu.

La description officielle de la vidéo sur YouTube se lit comme suit : « L’acteur lauréat d’un Academy Award @Matthew McConaughey interroge Sadhguru sur le karma, la création de son destin, le lien entre le yoga et la religion et l’exploration de l’inconnu. style de vie une conséquence de l’époque où nous vivons avec la vie, la vraie chose! »

Dans la vidéo, on entend Sadhguru parler de rêves en déclarant: « Les gens continuent de venir vers moi et disent: » Sadhguru, s’il vous plaît, bénissez-moi, cela devrait arriver, cela devrait arriver « . Je leur dis, voyez, ma bénédiction est que tous vos rêves ne viennent pas vrai. Ils sont choqués (rires). »

Il ajoute : « À quoi pouvez-vous rêver ? Pour le moment, je ne sais pas ce que vous buvez, supposons que c’est du café. Si vous avez bu une tasse de café, vous rêverez peut-être d’un café parallèle. Si vous en avez un million. dollars, peut-être penserez-vous à un milliard de dollars. Je dis que tous vos rêves ne sont que des exagérations de ce que vous savez déjà. Si vous allez comme ça, vous vous assurez que rien de nouveau ne vous arrive jamais. Donc ma bénédiction est « que votre les rêves ne se réalisent pas », « que des choses dont vous ne pourriez jamais rêver vous arrivent ». Si vous devez être une possibilité ouverte comme celle-ci, nous devons comprendre, c’est pourquoi le karma est très important. Le karma signifie que c’est le fondement de votre C’est le fondement de la mémoire qui signifie qui vous êtes en ce moment en tant que personne. «

La star d' »Interstellar » qui a été fascinée en entendant les paroles de Sadhguru a plaisanté: « Vous dites: » J’espère que vos rêves ne se réaliseront pas, j’ai adoré ça!

Ce à quoi Sadhguru a répondu : « Ne le dites pas à tout le monde, ils vont me maudire !

Le livre « Greenlights », récemment publié par l’acteur, parle également de la découverte de la vie. « Récemment, j’ai eu le courage de m’asseoir avec ces journaux intimes. J’ai trouvé des histoires que j’ai vécues, des leçons que j’ai apprises et oubliées, des poèmes, des prières, des prescriptions, des croyances sur ce qui compte, de superbes photographies et tout un tas d’autocollants pour pare-chocs, « , a déclaré McConaughey sur le site officiel de son roman.

« J’ai trouvé un thème fiable, une approche de la vie qui m’a donné plus de satisfaction, à l’époque, et encore : Si vous savez comment, et quand, faire face aux défis de la vie ? Comment être relatif à l’inévitable vous pouvez profiter d’un un état de succès que j’appelle attraper des feux verts », a-t-il ajouté.

Le décrivant comme une « lettre d’amour à la vie », il a ajouté: « J’espère que c’est un médicament qui a bon goût, quelques aspirines au lieu de l’infirmerie, un vaisseau spatial vers Mars sans avoir besoin de votre licence de pilote, aller à l’église sans avoir naître de nouveau, et rire à travers les larmes. C’est une lettre d’amour. À la vie.

(Entrées de l’IANS)