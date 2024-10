Matthew McConaughey encadre son fils nerveux Levi, 16 ans, sur le tournage alors qu’un adolescent fait ses débuts d’acteur

[ad_1]

Matthew McConaughey a été vu en train de réconforter son fils de 16 ans, Levi, sur le tournage californien de son premier film, « Way of the Warrior Kid ».

Vidéo obtenu par TMZ Mercredi montre la star du « Dallas Buyers Club » donnant à son fils apparemment inquiet une tape encourageante sur l’épaule qui a été suivie d’une brève conversation à Mission Beach à San Diego.

Levi était sur le point de filmer une scène de pull-up lorsque son célèbre père lui a parlé, selon une source de TMZ.

L’acteur, 54 ans, n’est pas impliqué dans la production mais semble être là pour encadrer son fils aîné.

Page Six a contacté le représentant de McConaughey pour obtenir ses commentaires.

Levi’s au casting de « Way of the Warrior Kid » a été annoncé début septembre.

Il décroche un second rôle aux côtés de l’actrice montante Ava Torres. Leurs rôles spécifiques dans l’histoire de l’autonomisation des jeunes restent cependant flous.

Les acteurs principaux sont Chris Pratt, Linda Cardellini et Jude Hill.

McConaughey dit précédemment à Entertainment Tonight qu’il soutiendrait ses enfants s’ils voulaient faire carrière dans l’industrie du divertissement.

« Écoutez, je veux qu’ils fassent tout ce pour quoi ils sont faits », a-t-il déclaré en 2020.

« Quoi qu’il en soit, ils ont une capacité innée à faire et sont prêts à travailler pour s’améliorer. Quoi qu’il en soit, je veux qu’ils le fassent.

« Si cela devient quelque chose dans l’industrie dans laquelle je travaille ? Bravo. J’ai rencontré certaines des personnes les plus merveilleuses de ma vie dans mon secteur, j’aime ce que je fais.

En plus de Levi, l’acteur oscarisé partage sa fille Vida, 14 ans, et son fils Livingston, 11 ans, avec sa femme, Camila Alves.

McConaughey et Alves ont fait la une des journaux l’année dernière lorsqu’ils ont autorisé Levi à créer un compte Instagram pour son 15e anniversaire.

L’acteur d’Interstellar a également réchauffé le cœur des fans lorsqu’il a partagé un message touchant sur Instagram pour son fils en juillet pour célébrer son 16e anniversaire.

« Ta mère et moi espérons que nous avons fait le meilleur travail possible. Vous n’allez pas vraiment nous avoir pour toujours comme filet de sécurité dans ce monde merveilleux et sauvage », a déclaré l’acteur.

«Sortez, profitez-en. Soyez conscient de votre environnement. Sois toi-même. Sachez quand dire oui, quand dire non, sachez quand dire peut-être », a-t-il poursuivi.

« Voyez le bien chez les autres, mais sachez que tout le monde n’y prête pas toujours attention. »