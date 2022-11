Matthew McConaughey, Dwayne ‘The Rock’ Johnson et d’autres stars partagent des messages de ‘gratitude’ à l’occasion de la Journée des anciens combattants

Les vedettes d’Hollywood rendent hommage aux hommes et aux femmes qui ont servi notre pays à l’occasion de la Journée des anciens combattants.

Matthew McConaughey s’est rendu sur Instagram vendredi pour partager une image, serrant la main d’un ancien combattant.

Il a légendé la photo, “avec honneur, respect et gratitude #thankyouforourservice.”

Mark Wahlberg s’est rendu sur Instagram vendredi matin pour partager une image qui disait “Honorer tous ceux qui ont servi”, avec la légende “Merci à nos anciens combattants”, ajoutant des mains de prière et un emoji coeur rouge.

Dwayne “The Rock” Johnson s’est rendu sur Twitter vendredi pour partager sa “reconnaissance sans bornes” envers les vétérans militaires.

“Une gratitude sans bornes pour tous nos vétérans aujourd’hui. Et chaque jour”, a commencé son tweet. “Merci pour votre service. Et merci à toutes vos familles ainsi que chacun joue son rôle. Je vous aime les gars. Merci. Toujours fier.”

L’acteur a partagé un tweet de suivi notant que son projet avec Under Armour, Project Rock, soutient la National Military Family Association.

“Merci à tous nos anciens combattants et à leurs familles pour leur service. Toujours fiers”, a conclu son tweet.

L’ancienne cover girl de Sports Illustrated Swimsuit, devenue entrepreneure, Kathy Ireland, a également partagé un message de gratitude, en publiant une photo accompagnée d’une légende qui disait : “Le #VeteransDay et tous les jours, nous honorons tous ceux qui servent et servent. Nous sommes éternellement reconnaissants et humilié par votre courage et vos sacrifices. Ce héros est bien-aimé Lieutenant-commandant et aviateur naval, Phil G. Olsen : Mari, père, beau-père et grand-père. Notre amour pour vous ? Éternel.