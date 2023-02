Matthew McConaughey dit qu’une rencontre fortuite avec une diseuse de bonne aventure l’a inspiré à faire “Comment perdre un mec en 10 jours”

Matthew McConaughey a récemment déclaré qu’un homme rencontré au hasard dans la rue, qui prétendait être un diseur de bonne aventure, lui avait donné l’impulsion d’accepter son rôle de Benjamin Barry dans la comédie romantique classique “Comment perdre un mec en 10 jours”.

“Je me souviens m’être demandé si j’allais le faire ou non un soir alors que je me promenais sur Sunset Boulevard quand soudain, ce type m’est apparu de nulle part – c’était un gourou de la diseuse de bonne aventure. [and] va, ‘Puis-je vous dire votre fortune très vite?’ J’étais comme, ‘Ouais, mec. Bien sûr'”, a déclaré l’acteur de 53 ans à Vanity Fair dans un article publié jeudi célébrant le 20e anniversaire du film.

McConaughey a poursuivi: “Il a immédiatement dit:” Il y a un film que vous envisagez en ce moment. C’est une comédie romantique. Vous devez le faire ou ce sera l’un des plus grands regrets de votre vie. Ça va être génial, ça va être une expérience incroyable et ça va rapporter beaucoup d’argent.'”

L’acteur d'”Interstellar” a dit qu’il se demandait : “Le studio a-t-il embauché ce type ? J’ai ri à cette idée, mais je me souviens aussi d’avoir réfléchi plus sérieusement. Je pense même avoir accepté l’offre le lendemain.”

La productrice Linda Obst a déclaré au magazine qu’un agent de talent lui avait d’abord suggéré McConaughey.

“Je me dis:” Eh bien, Matthew McConaughey est tellement texan, mais c’est une sorte de génie. Donc c’est dans ma tête. Maintenant, nous sommes en réunion et [then-Paramount President] Sherry [Lansing] dit à Kate [Hudson], ‘Nous devons amener cela à une tête. Nous devons trouver un acteur avec lequel nous sommes tous les deux d’accord.'”

Obst a dit qu’elle avait suggéré McConaughey. “Et puis Sherry a dit: ‘Matthew McConaughey.’ Et Kate a dit, ‘Matthew McConaughey.’ Et John Goldman a dit, ‘Matthew McConaughey.’ Tout le monde s’est juste regardé, et Kate a dit : “Je le ferais avec lui.””

À l’origine, Gwyneth Paltrow – et non Kate Hudson – devait jouer le rôle du journaliste Andie Anderson.

“Il y avait un agent de la CAA qui représentait Gwyneth Paltrow à l’époque – il s’appelle David Lonner – et nous étions en train de déjeuner, et il a dit : ‘Oh, vous aimeriez ce projet dans lequel Gwyneth envisage de s’impliquer’ . C’est chez Paramount et il n’y a pas encore de script “, a déclaré Obst. “J’étais comme, ‘Oh, eh bien, je suis à Paramount, et j’aime Gwyneth.’ Alors j’ai appelé mon studio et j’ai dit: ‘Il y a quelque chose qui s’appelle ça, ‘Comment perdre un gars en 10 jours.’ Ça a l’air vraiment amusant.'”

L’écrivain Burr Steers a déclaré qu’à un moment donné, Paltrow “a dû avoir un conflit et a dû se retirer”.

Obst a ajouté qu’elle et Lansing étaient “follement amoureux” d’Hudson à l’époque.

“C’est clairement après ‘Almost Famous’. Je me souviens juste qu’on s’est tourné l’un vers l’autre en disant : “Ce doit être Kate. Elle est hilarante””, a-t-elle déclaré. “Et donc Kate s’est attachée.”

Hudson a déclaré que bien qu’il n’y ait pas de plans imminents pour une suite, elle aimerait travailler à nouveau avec McConaughey.

“Mon espoir est que [Andie and Ben] sont heureux, ils ont un tas d’enfants, ils se sont mariés et ils jouent toujours aux Bulls — avec ses parents”, a-t-elle déclaré à Vanity Fair. “S’il y avait une suite, je suis sûre qu’il y en aurait un conflit là-dedans quelque part.”