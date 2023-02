Matthew McConaughey dit qu’il a pris des conseils de carrière "Gourou de la diseuse de bonne aventure"

Matthew McConaughey a récemment révélé qu’il avait accepté de jouer dans la comédie romantique de 2003 “Comment perdre un mec en 10 jours” après une prédiction bizarre d’une diseuse de bonne aventure. L’acteur est apparu dans le film aux côtés de Kate Hudson. Dans une interview avec Salon de la vanitéil a dit qu’il n’était initialement pas sûr de faire ou non une autre comédie romantique après le succès du film de 2001 “Le planificateur de mariage”.

“Je me souviens m’être demandé si j’allais le faire ou non une nuit lors d’une promenade sur Sunset Blvd”, a déclaré M. McConaughey au sortie. “Soudain, ce type m’est venu de nulle part. C’était un gourou de la diseuse de bonne aventure. Il a dit : ‘Puis-je vous dire votre fortune très rapidement ?’ J’étais comme, ‘Ouais, mec. Bien sûr'”, se souvient-il.

Selon la star hollywoodienne, le gourou de la diseuse de bonne aventure a alors commencé à offrir des conseils extrêmement précis concernant son nouveau film. “Il dit immédiatement : ‘Il y a un film auquel tu penses en ce moment. C’est une comédie romantique. Tu dois le faire ou ce sera l’un des plus grands regrets de ta vie. Ça va être génial, ça va être une expérience incroyable et cela va rapporter beaucoup d’argent », a déclaré M. McConaughey.

Lire aussi | Star Kit Harington de “Game of Thrones” révèle que sa femme Rose Leslie est enceinte d’un deuxième enfant

De plus, l’acteur d’Interstellar a déclaré : “Je me souviens avoir pensé : le studio a-t-il embauché ce type ?” J’ai ri à cette pensée, mais je me souviens aussi d’avoir pris une décision plus sérieuse. Je pense même avoir accepté l’offre le lendemain.”

Notamment, la comédie romantique est devenue un succès au box-office. Le film a également fait de M. McConaughey et de sa co-star Kate Hudson des stars et a lancé la carrière d’acteurs de soutien comme Kathryn Hahn et Thomas Lennon.

Pendant ce temps, il y a quelques jours, Mme Hudson a également évoqué la possibilité d’une suite. Selon L’indépendant, elle a déclaré qu’il n’y avait pas de plans pour un deuxième film. “S’il y avait une suite, je suis sûre qu’il y aurait un conflit quelque part”, a-t-elle déclaré.