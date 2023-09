Matthew McConaughey dit que le traitement réservé à Camila par sa mère était une « initiation » – Hollywood Life

Crédit d’image : Rob Latour/Shutterstock

Est-ce que maman sait toujours mieux ? Matthieu McConaughey a dit que sa mère Kay McConaughey’le traitement réservé à sa femme, Camila Alvesfaisait partie de son « initiation » dans sa famille.

« Ma famille est passionnée par les rites de passage et d’initiation, et on n’entre pas facilement dans la famille McConaughey », a déclaré le Dallas Buyers Club acteur, 53 ans, a dit ET Canada le jeudi 21 septembre. « On vous teste. Et même dans notre propre famille, avec mes frères et ma mère, il y a l’un d’entre nous – mes frères et moi montons sur nos grands chevaux à propos de quelque chose.

Matthew a ensuite souligné que lui et sa famille «attendent humblement, nous vous faisons pleurer, puis nous venons vous chercher et préparons votre boisson préférée – ‘De rien, je reviens’. Il y a donc des initiations, des rites de passage que ma famille a toujours appréciés.

L’acteur oscarisé a ensuite rappelé comment Camila, 41 ans, avait finalement réussi à percer avec sa mère, que les McConaughey appellent affectueusement « Ma Mac ».

« Camila dit : ‘Je ne demande plus ta permission.’ Et en gros, ma mère disait : « Et voilà. C’est vrai », a révélé Matthew.

Le mois dernier, la native du Brésil a lancé quelques bombes sur sa belle-mère lors d’une interview sur Vivre dans le SudLe podcast « Biscuits & Jam » de .

« Elle a fait toutes ces choses quand je suis arrivée sur la photo », a noté Camila. « Elle me testait vraiment. Je veux dire, ça me teste vraiment. Elle m’appelait par tous les noms des ex-petites amies de Matthew, elle commençait à parler espagnol avec moi d’une manière très cassée, un peu dévalorisée. Je veux dire, toutes sortes de choses [sic].»

Bien qu’ils aient d’abord reçu l’épaule froide de leur belle-famille, Camila et Matthew ont connu un mariage heureux depuis qu’ils se sont mariés en 2012. Ils partagent trois enfants ensemble : leurs fils Levi et Livingston et leur fille Vida.

En 2021, Camila s’est entretenue en exclusivité avec HollywoodVie sur la façon dont elle et le Interstellaire la star maintient un mariage sain.

«Les relations, c’est du travail, mais je choisis l’amour», avait alors déclaré le créateur. « En fait, j’y pensais ce matin, parce qu’on peut traverser beaucoup de choses dans une relation, on peut traverser beaucoup de hauts et de bas, aucune relation n’est parfaite. C’est du travail. Mais quand vous faites le travail, que choisissez-vous ? C’est la question qu’il est très important que les gens se posent lorsque vous travaillez dans votre relation : que choisissez-vous ? Et pour moi, je choisis l’amour et je choisis la croissance.