Matthew McConaughey célèbre la Journée nationale du cornichon avec une photo nue de retour: ‘Pickled’

Matthew McConaughey célèbre la Journée nationale du cornichon en partageant une photo de lui-même dans le buff.

Lundi, l’acteur oscarisé s’est rendu sur Instagram et a dévoilé une photo de lui sans pantalon tout en souriant alors qu’il tient un pot de cornichons à côté d’un réfrigérateur ouvert.

“Mariné”, l’homme de 53 ans a légendé la photo, ajoutant le hashtag #nationalpickleday.

Il n’a pas fallu longtemps à bon nombre de ses 6,8 millions de followers pour savourer le cliché.

“C’est vraiment sympa de chercher qu’un mec célèbre utilise la même sauce à la moutarde et au steak que moi”, a écrit un utilisateur.

“D’accord, d’accord”, a ajouté un autre.

“Excusez-moi pendant que je vais chercher la sauce soja”, a écrit un abonné.

“Ouais. C’est comme ça que mon mari sort les cornichons du frigo”, a ajouté un abonné. “C’est vraiment le seul moyen. Je ne me plains pas.”

D’autres ont estimé que lui aussi ressemblait à une collation.

« Qui a recadré cette photo ? » une personne a écrit. “Je suis contrarié.”

“S’il vous plaît poster plus comme ça?” un autre utilisateur ajouté.

“Comment est-ce si attrayant”, a lancé un abonné.

Ce n’est pas la première fois que le père de trois enfants, un “expert en cornichons” autoproclamé, partage son amour pour les concombres juteux et saumurés.

L’année dernière, McConaughey s’est rendu sur les réseaux sociaux lors de la Journée nationale du cornichon et a détaillé “l’histoire d’origine” de la collation bien-aimée.

“Bonjour bonjour, McConaughey ici, venant à vous cette fois en tant qu’expert en cornichons pour parler des cornichons, que j’aime tellement”, a-t-il commencé la vidéo.

“Nous devons revenir à leur histoire d’origine, un concombre”, a expliqué McConaughey. “Maintenant, regardez ce concombre – gros, dodu, ferme, audacieux, plein de promesses. Oh, ça va être bon. Et puis… vous prenez une bouchée. il n’a pas d’identité, il est insipide. Il ne fait que prendre de la place dans nos proverbiales salades.

“Mais que se passe-t-il quand il vieillit, mûrit-il avec l’âge comme un bon vin, s’améliore-t-il et devient-il un cornichon?” il a continué. “Pas aussi ferme qu’avant, quelques bosses de plus dessus, il a même rétréci. Voyons quel goût ça a… maintenant nous avons le produit, attention à l’emballage. Maintenant nous avons l’identité, maintenant nous avons avons un but parce que nous sommes un cornichon – aigre, sucré, aneth.

“Ça s’engage. C’est le cornichon, et tu chatouilles mon imagination”, a-t-il ajouté.

La vidéo a été saluée comme un “chef-d’œuvre cinématographique” par les fans éclairés à l’aneth.

Il est noté que sur sa biographie Instagram, l’acteur de “Dazed and Confused” et “Dallas Buyers Club” se décrit comme un “expert en cornichons”.