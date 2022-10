Matthew McConaughey appelle les Américains à «se rencontrer au milieu» sur les questions politiques: «Nous partageons plus de valeurs»

Matthew McConaughey s’ouvre sur le travail en coulisses qu’il a fait pour amplifier les histoires des victimes d’Uvalde qui ont conduit à un changement de politique en juin.

L’acteur “Dazed and Confused” a révélé dans un nouvel éditorial que son expérience de travail avec des législateurs à Washington, DC, l’a amené à réaliser que la majorité des Américains ne sont pas en marge de la politique. Il a encouragé les législateurs à travailler ensemble sur les problèmes de la même manière qu’ils ont travaillé sur la législation sur les armes à feu après la fusillade de masse à Uvalde, au Texas.

Écrire pour ÉcuyerMcConaughey a recommencé depuis le début, le 24 mai, jour de la tragique fusillade qui a fait 21 morts dans sa ville natale.

«Je suis écœuré par la vague de fusillades de masse en Amérique – en particulier celles dans les écoles, qui sont censées être parmi les espaces les plus sûrs pour nos enfants et les extensions les plus proches de nos propres maisons», a écrit McConaughey.

MATTHEW MCCONAUGHEY PARTAGE UNE VIDÉO APPELANT À LA RÉFORME DES ARMES À FEU BIPARTISAN : “IL EST TEMPS D’ÊTRE RESPONSABLE”

“Mais cette fois, c’était différent, plus personnel”, se souvient-il. “Maintenant, pour la première fois, mes souvenirs d’enfance innocents d’Uvalde ressemblaient plus à des rêves qu’à des souvenirs, légèrement flous et soudainement trop sacrés. Des moments comme ceux-ci nous font tous nous sentir un peu plus idiots. Nous étreignons nos enfants un peu plus longtemps, sachant que leur innocence ne durera pas aussi longtemps que la nôtre, en espérant que leurs enfants ne sauront pas la même chose.”

Après avoir rencontré les familles des victimes d’Uvalde et avant de se rendre à Washington, McConaughey a appelé à la “responsabilité des armes à feu” et a exposé sa position sur la réforme. Il voulait recadrer la conversation et éloigner le discours du terme “contrôle des armes à feu”.

“Je soutiens le deuxième amendement. Je pense que nous devrions avoir accès à des armes pour la chasse, le sport et l’autodéfense”, a expliqué McConaughey dans son dernier éditorial. “Je crois que tous les achats d’armes à feu devraient être soumis à une vérification approfondie des antécédents, et à moins que vous ne soyez dans l’armée, vous devriez avoir 21 ans pour acheter un fusil d’assaut. Je crois que les ordonnances de protection contre les risques extrêmes, ou” lois du drapeau rouge “, que le respect de la procédure régulière devrait être la loi du pays et que les cours de sécurité des armes à feu devraient être obligatoires. »

“La plupart de mes amis et voisins au Texas sont d’accord avec ces positions, et beaucoup d’entre eux conviennent également que nos droits au deuxième amendement ont été détournés par des hommes troublés avec de mauvaises intentions”, a-t-il noté. “Il semble que nous ayons oublié que nos droits s’accompagnent d’obligations – qui plus est, que nos droits dépendent du respect de ces obligations. Ne rien faire est plus qu’irresponsable, ce n’est pas américain. Notre politique sur les armes à feu nous fait défaut, et nous sommes à défaut.”

MATTHEW MCCONAUGHEY APPELLE À LA “RESPONSABILITÉ DES ARMES À FEU”, DE NOUVELLES LOIS SUITE À LA TIR À L’ÉCOLE D’UVALDE

McConaughey a prévu environ 30 réunions à DC et s’est entretenu avec les législateurs. Le 12 juin, les sens. Chris Murphy, D-Conn., Et John Cornyn, R-Texas, ont présenté une nouvelle législation – la première réforme fédérale des armes à feu en 28 ans.

Le Bipartisan Safer Communities Act a été promulgué le 25 juin par le président Joe Biden.

Après avoir travaillé à DC avec des législateurs, McConaughey a noté que les politiciens avaient apparemment “perdu de vue” leurs “valeurs et vision”.

“Il semble que chaque parti soit si nocif en méprisant l’opposition qu’il est devenu un peu plus que des contre-attaques – tellement concentré sur la parade et la défense du parti qu’il est devenu réactif par défaut”, a-t-il expliqué. “Ils ont perdu de vue leurs propres valeurs et vision, cédant ainsi leur pouvoir aux marges. C’est un problème.”

“Parce que la plupart des Américains, moi y compris, ne se tiennent pas en marge de la politique. Nous sommes raisonnables et responsables, et nous partageons plus de valeurs qu’on ne nous le dit – et nous pensons que se rencontrer au milieu est utile du plus grand bien. Nous avons la majorité. Nous avons le nombre.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Enfin, McConaughey a souligné que pour vivre de manière plus sûre, nous devons être de meilleurs parents, modèles et mentors.

“Si nous voulons des communautés plus sûres, plus de liberté et de meilleurs leaders, nous devrons former de meilleures personnes. En tant que parents, figures parentales, modèles et mentors, c’est à nous de guider nos enfants – à être plus actifs dans leur vie – pour leur montrer que nous nous soucions, leur montrer comment prendre soin d’eux-mêmes et donc comment prendre soin des autres : enseigner leur responsabilité”, a-t-il écrit.

“D’après ce que je peux dire, lorsqu’un enfant comprend sainement que sa propre vie compte, il comprend mieux que d’autres vies comptent également.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS