Matthew McConaughey aime le Texas: “Il y a certaines attentes qui accompagnent le fait d’être un Texan”

Bien qu’il se décrive comme “un homme du monde”, l’acteur Matthew McConaughey est au cœur de ses racines texanes.

“J’ai voyagé. J’ai rempli de nombreux passeports. Mais je viens du Texas”, a-t-il déclaré à People.

Originaire d’Uvalde, McConaughey est maintenant un résident d’Austin, au Texas.

“Il y a certaines attentes qui accompagnent le fait d’être un Texan quand on est jeune”, a-t-il déclaré. “Et vous obtenez également des conséquences lorsque vous vous trompez, parce que les gens disent:” Ce n’est pas très texan de votre part. C’est une sorte de bâton de mesure de ce pour quoi vous êtes applaudi et de ce pour quoi vous êtes discipliné au Texas.”

MATTHEW MCCONAUGHEY N’EXCLUERA PAS LA COURSE AUX POSTES APRÈS AVOIR DÉCIDÉ CONTRE LA CAMPAGNE DU GOUVERNEUR DU TEXAS

Parmi les résidents du Texas, le lauréat de l’Oscar dit que les gens sont encouragés à sortir et à explorer d’autres parties du monde, mais à revenir et à partager leurs nouvelles connaissances avec le Lone Star State.

“Ce n’est pas nécessairement un endroit qui dit:” Non, tu dois rester ici, ne va nulle part. Ce n’est pas un État insulaire comme ça. Les Texans sont du genre “Allez voyager”. Je trouve que, même moi, dans le monde entier, je rencontre des Texans partout, plus que dans tout autre État. Et une partie de cela est ce genre d’esprit aventureux de sortir, aller voir. Vous vous demandez ce qui se passe quelque part dans le monde? Remplissez votre passeport, allez vérifier. Puis revenez à la maison et parlez-nous-en.

Alors qu’il s’est aventuré partout dans le monde, McConaughey attribue le plein air du Texas à sa contribution à sa croissance personnelle.

“Je sais combien cela a fait pour ma propre santé, mentalement, spirituellement et physiquement dans ma propre vie”, a-t-il partagé.

“Je me souviens que lorsque j’ai déménagé à Longview, j’ai construit une très belle cabane dans les arbres”, se souvient-il. “Une nuit par week-end, j’allais rester dans la cabane dans les arbres et j’adorais ça. J’avais l’impression d’être tout seul au monde, comme si je me cachais.”

À 52 ans, McConaughey continue d’être impliqué dans plusieurs communautés à travers l’État, ce qui a finalement conduit l’acteur du “Dallas Buyers Club” à envisager de se présenter au bureau du gouverneur.

Après la fusillade dans une école à Uvalde, McConaughey a cru avec ferveur à la nécessité de s’exprimer sur le contrôle des armes à feu à la Maison Blanche.

Il a prononcé un discours passionné sur la façon dont sa communauté natale a été si affectée, écrivant “Quand nous sommes arrivés quelques heures plus tard, je dois vous dire, même de l’intérieur de notre véhicule, vous pouviez sentir le choc dans la ville. Vous pouviez sentir la douleur, le déni, la désillusion, la colère, le blâme, la tristesse, la perte de vies, les rêves arrêtés.”

