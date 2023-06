Matthew McConaughey rejoint bientôt l’univers « Yellowstone », dans une nouvelle série très attendue.

Les détails sur l’émission sont encore rares, mais dans une récente interview sur le « podcast Lex Fridman », McConaughey a parlé de l’attrait de l’émission et de son chef, Kevin Costner.

« J’admire sa simplicité. Une façon d’expliquer ‘Yellowstone’ et le rôle de Costner est ce que les hommes feront pour protéger la terre et la famille dans un monde qui essaie d’empiéter ? » a déclaré McConaughey. « Dans un monde où il y a une philosophie de cow-boy qui considère l’intrusion plus claire que les autres chapeaux. J’admire cette simplicité du bien et du mal. »

En discutant de ce code moral, Fridman a noté qu’il ne respecte pas toujours la loi, et McConaughey a répondu: « Non, c’est au-dessus de la loi. »

Il a poursuivi: « C’est un peu: » Si la loi ne gère pas cela, je le suis. Et puis c’est, ‘La loi ne va pas s’en occuper, donc je le suis.’ Ensuite, c’est: « Je m’occupe de ça. La loi? Parlez-leur quand vous les rencontrerez. Je m’occupe de ça. » »

En avril, le président et chef de la direction de Paramount Media Networks, Chris McCarthy, a confirmé dans une interview avec le Hollywood Reporter que la star du « Dallas Buyers Club » était alignée pour une série d’extensions se déroulant dans le monde créé par Taylor Sheridan de « Yellowstone ».

La série originale « Yellowstone » se termine après la seconde moitié de la saison cinq. Les derniers épisodes devraient être diffusés en novembre, après des retards de tournage et des rumeurs de drame en coulisses avec la star de la série Costner.

McConaughey n’a pas partagé d’autres détails sur la série à venir ou son rôle, mais a longuement parlé avec Fridman de nombreux autres sujets, y compris sa fierté texane.

« Le Texas est une question d’indépendance. Politiquement, le Texas n’est pas une question de républicain ou de démocrate, c’est une question d’indépendance. Indépendance d’esprit, souveraineté », a déclaré l’acteur oscarisé lorsqu’on lui a demandé ce que cela signifiait pour lui d’être du Texas.

« Le Texas, c’est l’exploration », a-t-il poursuivi. « L’une des choses que j’aime au Texas, c’est que je rencontre tellement de Texans à travers le monde. Les Texans apprennent… apprenez qui nous sommes et partez. Partez ! Explorez ! Pionnier ! Voyagez ! Et j’espère que vous reviendrez avec des biens et quelques histoires. »

La star de « Magic Mike » avait envisagé de se présenter au poste de gouverneur de l’État l’année dernière, mais a finalement décidé de ne pas le faire afin qu’il puisse se concentrer sur son rôle de parent.

« Je ne pense pas que ce soit là que je puisse être le plus utile en ce moment », a déclaré McConaughey à Chelsea Handler sur son iHeartPodcast « Dear Chelsea » plus tôt cette année.

Il a poursuivi : « Je passe trop de bon temps. J’ai trois enfants – 14, 13, 10 ans – et les aventures que nous vivons, je ne les aurai plus ; et pour le moment, J’apprécie d’être un père, un père de famille », a-t-il expliqué.

« Tout le monde le dit, mais c’est vrai. J’ai encore sept ans, et puis ils sont seuls, espérons-le ; et puis tout le monde dit : « Prenez ce que vous pouvez pendant qu’ils sont à la maison, car cela ne vient pas ». dos.' »

Emily Trainham et Brie Stimson de Fox News Digital ont contribué à ce rapport.