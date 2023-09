Matthew McConaughey a vu Jason Bateman s’effondrer complètement à cause de difficultés techniques

Jason Bateman a déjà eu une « crise » devant Matthew McConaughey alors que les deux tentaient d’enregistrer un podcast ensemble.

McConaughey et Bateman se sont souvenus du moment où McConaughey faisait la promotion de son nouveau livre sur le podcast « Smartless », qui présente également Will Arnett et Sean Hayes aux côtés de Bateman.

Il y a environ deux ans, McConaughey et l’équipe devaient enregistrer le podcast alors que Bateman rencontrait des difficultés techniques. À l’époque, Bateman était « complètement effondré », et se dit maintenant : « Ce n’est pas l’un de mes moments de plus grande fierté. »

Au cours de l’épisode de lundi, Arnett et Hayes ont écouté l’audio de l’incident.

« Je ne le vois pas ici dans le son, alors annulons », a déclaré Bateman lors de la lecture après que quelqu’un sur l’enregistrement ait déclaré qu’il y avait des difficultés techniques. « Reprogrammons cette chose. Je suis dans une putain de chute totale. »

McConaughey a commencé à rire – ce qui a apparemment déclenché Bateman.

« Qui diable est-ce ? Super, c’est utile », a déclaré Bateman.

McConaughey a ensuite reconstitué la « chute libre » de Bateman.

L’épisode du podcast de lundi s’est déroulé sans accroc et les auditeurs ont entendu McConaughey parler de son nouveau livre pour enfants et de la façon dont il a évité les paparazzi. Pendant « très peu de temps », l’acteur a essayé de vivre sa vie mystérieusement, mais a affirmé que c’était trop de travail.

« Qu’est-ce qui t’a poussé à dire ‘Tu sais quoi ? F–k it. Je ne vais plus être mystérieux, je ne vais plus faire ça. Je vais juste partager qui je suis. » « , a demandé Hayes.

« Ecoute, je veux dire, je suis toujours mesuré sur ce que je partage. C’est juste que je l’ai fait, mon esprit est plus rapide à remarquer ce qui sort de ma bouche – ooh, je pourrais dire quelque chose maintenant dont je sais qu’il serait en caractères gras, et quand ça sort de ma bouche, je me rattrape et je pars : laisse-moi attacher ça à un cheveu », a répondu McConaughey. « Maintenant, il a fallu des années pour y arriver. »

« Est-ce que cela vaut la peine d’avoir deux banlieusards teintés de noir lorsque vous partez et que les paparazzi vous suivent parce qu’ils ne savent pas dans lequel vous êtes et que vous vous faufilez à l’arrière et que vous n’êtes pas vu ? Oui », a ajouté l’acteur. « Est-il utile de porter la même chose tous les jours pour que chaque photo de paparazzi ait l’air d’être le même jour et qu’elle perde de sa valeur ? Oui. Y a-t-il une valeur à aller : où est-il ? Je ne sais pas où ils Je ne peux aller passer du temps avec eux que lorsqu’ils sortent dans un film au cinéma. Oui.

« J’ai juste essayé ça pendant un petit moment, très peu de temps. Je me suis dit, c’est trop de travail ! »

La grande pause d’acteur de McConaughey est survenue après avoir joué dans le film « Dazed and Confused » de 1993.

McConaughey est marié à Camila Alves. Les deux hommes ont commencé à se fréquenter en 2006, alors que l’acteur travaillait sur des films tels que « Failure to Launch » et « We Are Marshall », suite au succès de « Comment perdre un mec en 10 jours ». Le couple partage trois enfants : Levi, 15 ans ; Vida, 13 ans ; et Livingston, 10 ans.

