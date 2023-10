Un juge a accédé à la demande de Matthew McConaughey d’obtenir une ordonnance d’interdiction de cinq ans contre une femme qui, selon lui, l’avait menacé et lui avait envoyé des lettres « dérangées », peut confirmer Fox News Digital.

McConaughey a comparu en personne dans une salle d’audience de Los Angeles jeudi, alors que la femme ne s’est pas présentée. Elle avait demandé plus de temps pour répondre, mais le juge Timothy Martella a statué qu’elle n’avait pas fourni de « motif valable » après avoir reçu une précédente prolongation.

Martella a accordé l’ordonnance d’interdiction, qui expirera le 19 octobre 2028.

LE STALKER ALLÉGUÉ DE MATTHEW MCCONAUGHEY RETRAIT DE L’ÉVÉNEMENT EN RAISON D’UNE ORDONNANCE D’INTERVENTION

La femme a affirmé qu’elle entretenait une relation avec l’acteur de « Fool’s Gold » et qu’elle était co-auteur de son nouveau livre, « Just Because ». Selon l’ordonnance d’interdiction temporaire précédemment obtenue par Fox News Digital, la femme avait envoyé à McConaughey « des lettres désordonnées, des courriels et des poursuites frivoles destinées à attirer [him] au tribunal » afin de prendre contact avec lui.

Les preuves incluses dans la requête originale de McConaughey comprenaient plusieurs avis concernant les poursuites intentées contre lui par la femme, qui à un moment donné prétendait même être « l’épouse de fait » de l’acteur. La femme a principalement accusé McConaughey de l’avoir embauchée comme stratège des médias sociaux et de ne pas lui avoir payé le montant présumé qu’il lui devait, qui, selon elle, s’élève à 100 000 $.

McConaughey a d’abord demandé une ordonnance d’interdiction temporaire le 28 septembre après que la femme a affirmé qu’elle voyageait « plus de 300 miles » pour assister à l’un des événements de promotion du livre de l’acteur à Los Angeles et a envoyé un « e-mail menaçant » au lieu.

McConaughey a noté dans la pétition qu’il était « préoccupé » par le fait que la femme pourrait lui causer « des dommages physiques ».

VOUS AIMEZ CE QUE VOUS LISEZ ? CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE NOUVELLES DE DIVERTISSEMENT

Lorsque la femme s’est présentée à l’événement, elle a été accueillie par les autorités et informée de l’ordonnance d’éloignement prononcée à son encontre. On lui a demandé de partir et elle a été escortée par la police, avait précédemment confirmé Fox News Digital.

L’idée du livre de McConaughey lui est venue dans un rêve.

« Ce livre m’est venu dans un rêve. C’était comme une chanson folklorique », a-t-il expliqué, selon USA Today. « Je me suis réveillé à 14h30 et je suis allé l’écrire. Je pensais que c’était une chanson de Bob Dylan, ce qui est en quelque sorte le cas. »

« C’est ainsi que je pense et rêve, en chanson et en rythme. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le livre présente une série de rimes commençant par l’expression « Juste parce que ».

« Il s’agit de la poésie de la vie, au lieu d’avoir sur nous la pression qui donne l’impression qu’on nous dit chaque jour que nous devons être absolus sur tout », a déclaré McConaughey. « Ce n’est pas vraiment la vie. La vie est bien plus poétique, étrange, ironique. Une fois qu’on admet toutes ces contradictions, la vie devient bien plus un poème. »

Ce n’est pas le premier livre que McConaughey écrit. Il a libéré ses mémoires, « Greenlights », en 2020.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS