Matthew McConaughey a mis en garde son fils adolescent contre les « chutes » et les « pièges » des médias sociaux

Matthew McConaughey a été transparent et intentionnel lorsqu’il a récemment discuté des médias sociaux avec son fils adolescent.

Le Texan, qui partage son fils Levi avec sa femme Camila Alves, a récemment autorisé Levi à rejoindre les réseaux sociaux pour son 15e anniversaire après une conversation de près de deux ans sur le sujet.

« Parlons de ce que c’est. Parlons des chutes. Parlons des chutes. Parlons des atouts. Parlons des pièges », a déclaré McConaughey dans « Today » à propos de la façon dont il a abordé la conversation de réseaux sociaux avec son fils.

MATTHEW MCCONAUGHEY, FILS CADEAU DE CAMILA ALVES, 15 ANS, AVEC COMPTE INSTAGRAM POUR ANNIVERSAIRE : « PROFITEZ DE PARTAGER VOTRE HISTOIRE »

« Parlons de ce que vous voulez raconter. Quelle est votre histoire ? Parce que ce qui arrive souvent avec les jeunes et les réseaux sociaux, c’est qu’ils se réveillent le matin et la première chose qui leur vient à l’esprit est : ‘Qu’est-ce qui sera un bon post ?’ ‘ Au lieu de : « Qu’est-ce que je veux faire aujourd’hui ? »

McConaughey pense que les jeunes d’aujourd’hui devraient se préoccuper davantage de ce qu’ils font dans leur propre vie avant de se demander ce qu’ils doivent partager et enregistrer. Il a également reconnu que l’immersion de Levi dans le domaine des médias sociaux était un travail en cours.

« Je veux dire, nous faisons encore de petits pas, vous savez, à quel point il est immédiatement en contact avec cela. Ce qu’il exporte », a déclaré McConaughey aux animatrices de « Today », Savannah Guthrie et Hoda Kotb. « Et nous passons en revue, nous mesurons, nous discutons de choses. Nous lui avons demandé de regarder beaucoup d’autres personnes qu’il admirait, leurs messages. Nous avons discuté : ‘Pourquoi aimez-vous ceux-là ?’ ?’ Et puis vous avez vu certaines personnes qui ont eu peut-être plus de succès, et vous vous demandez : « Mais pourquoi l’ont-ils fait ?

« Étaient-ils pertinents pour les bonnes raisons ? McConaughey a dit qu’il avait demandé à son fils. « Étaient-ils pertinents pour des raisons qui concernaient en fait le fait d’être davantage eux-mêmes, plutôt que d’agir comme quelqu’un d’autre ? … La discussion est en cours. »

Les médias sociaux ne sont pas la seule discussion dans la maison McConaughey.

L’acteur a déclaré que ses conversations avec ses enfants l’avaient inspiré à écrire un livre pour enfants, « Just Because ». Il partage également sa fille Vida et son fils Livingston avec Alves.

« C’était une chanson, c’était un diddy. Je faisais un rêve au rythme d’un rythme qui commençait par ‘Just Because' », a-t-il déclaré à propos de son livre.

« J’ai remarqué que les choses sur lesquelles j’écrivais étaient des choses dont je parlais à mes propres enfants, des choses que je pense que l’enfant en chacun de nous appréciera. »

Le livre est une collection de messages qui, bien que destinés aux enfants, sont utiles aux adultes, a noté McConaughey.

« J’ai essayé de l’emballer avec une comptine et une chanson chantée, pour que les plus jeunes puissent entendre le rythme et s’entendre avec lui et dire : ‘Oh, je peux digérer ça.’ Mais il y a des thèmes pour adultes ici. … C’est sans doute un livre pour enfants destiné aux adultes aussi », a-t-il expliqué.

« Les jeunes d’aujourd’hui se sentent de plus en plus obligés d’être absolus sur quelque chose. »

L’acteur de « Failure to Launch » a déclaré que ce sujet avait récemment été abordé avec sa fille à propos du volley-ball.

« Elle me dit : « Dois-je être une pro ? » Je me dis : « Non, tu n’as pas besoin d’être un pro. Tu as 13 ans. Va simplement jouer au volley-ball. Tu n’as pas besoin d’être absolu à ce sujet. »

Le livre, a-t-il dit, parle des enfants qui ont des options.

« Essayez des choses. Pardonnez-vous, pardonnez aux autres. Vous pourriez tout gâcher aujourd’hui et arranger les choses demain », a déclaré McConaughey.

« J’ai une phrase là-dedans : ‘Ce n’est pas parce que je mens que je suis un menteur.’ Nous avons tendance à étiqueter les gens. Vous pouvez raconter un mensonge aujourd’hui et dire : « Mon croque-mitaine. Je vais arrêter ça, je ne vais plus vous mentir. » Cela ne veut pas dire que je suis un menteur, cela veut dire que j’ai dit une vérité mitigée aujourd’hui. »