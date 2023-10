Matthew, Mark, Luke, John… et la Softball Lady ! – Villes jumelles

La vie telle que nous la connaissons

THE HAPPY MEDIUM écrit : « Sujet : Ce que nous enseignons.

« Il était une fois, j’enseignais l’école biblique de vacances aux enfants fréquentant la petite église de campagne située sur la colline dans la campagne du Wisconsin. Ces enfants étaient âgés de 6 à 12 ans. Si je me souviens bien, les mamans et les papas déposaient leurs enfants à 9h00 du matin et les récupéraient vers 15h00.

« Cet été, l’accent a été mis sur les quatre évangiles du Nouveau Testament. Des livrets ont été fournis à chaque étudiant pour qu’il puisse rédiger ses réponses aux questions ou prendre des notes pendant l’étude. Chaque jour, nous avons eu de bonnes discussions sur chaque évangile : ce qu’ils avaient en commun et quelles étaient leurs différences.

« Nous avons eu de brèves pauses le matin, avec un déjeuner à midi. Chaque enfant a apporté un déjeuner de la maison, qui était bien entendu un repas équilibré.

« Après le déjeuner, nous avons joué au softball. Des bases ont été établies et des équipes ont été constituées. J’ai participé aux matchs chaque jour, parfois en tant que lanceur éternel. Nous avons tous passé un bon moment avant de rentrer à l’intérieur pour travailler sur nos études.

« J’espérais que les enfants apprendraient beaucoup de nos discussions. J’espérais bien sûr qu’ils seraient capables de citer certains passages de chaque évangile dans les années à venir. Sans aucun doute, ces versets mémorisés seraient utiles tout au long de leur parcours de vie.

« Revenons à il y a quelques mois à peine, à la suite d’un événement religieux. Je marchais vers ma voiture quand j’ai remarqué plusieurs jeunes (et tout le monde est jeune ces jours-ci) qui discutaient et profitaient d’un souvenir amusant. L’un d’entre eux m’a appelé en disant : « Nous parlions justement de vous et de l’été où vous avez enseigné à l’école biblique de vacances. » J’ai souri et j’ai pensé : « Oui, ils se sont souvenus des Évangiles. Elle a poursuivi en disant qu’ils se souvenaient particulièrement du plaisir qu’ils avaient à jouer au softball avec le professeur chaque jour.

« Au début, cela m’a coupé le souffle. Mais, en réfléchissant davantage à leurs souvenirs, il ne fait aucun doute dans mon esprit que ces jeunes ont appris et mémorisé des enseignements importants des Évangiles. J’ai été témoin de leur gentillesse envers les autres dans l’église, de leur volonté de servir, de leur soutien par la prière pour les autres dans le besoin. Oui, ils ont bien appris et se sont souvenus clairement des enseignements des Évangiles.

« Le message de l’Évangile continue d’être transmis de génération en génération, même à travers des matchs de softball estivaux amusants. »

Le panneau sur la route menant au cimetière indiquait « Dead End » (responsorial)

TRIPLE LE PLAISIR de Lakeville : « Dans le [September 3 Sunday BB]BILL OF THE RIVER LAKE avait une soumission spéculant sur le fait que l’État de l’Illinois placerait un panneau BUMP à côté de chacune des nombreuses bosses sur leur route.

« Apparemment, quelqu’un du DOT du Minnesota a eu la même idée, mais il a donné suite. »

Le truc de la vision

Mody de White Bear Lake écrit : « Sujet : à travers les yeux d’un enfant de 4 ans.

« Ma fille et mes deux petits-fils étaient venus nous rendre visite et alors qu’ils se préparaient à partir, Forrest a demandé à grand-père de le poursuivre dans la cour avant. Après avoir couru un peu, il s’est arrêté au milieu de la cour, regardant le terrain vide (à part les mauvaises herbes) en forme de haricot et a dit : « WOW ! C’est vraiment un gros pied !’

«Les petits-enfants sont les meilleurs!»

Qu’est-ce qui est bien chez les gens ?

WILD BILL OF RIVER FALLS : « Récemment, mon frère, qui se trouvait dans un établissement de soins VA dans le Maryland, est décédé. J’étais le seul parent proche survivant, alors je suis parti seul du Wisconsin pour m’occuper des funérailles et d’autres arrangements. Il s’est avéré que j’avais la grippe.

« Un matin, alors que les choses n’allaient pas bien, j’étais assis plutôt tristement dans une laverie automatique à Perryville, dans le Maryland, regardant mes vêtements tomber dans le sèche-linge. Deux hommes plus âgés sont entrés pour vérifier leurs sèche-linge. Il y avait aussi un chien d’assistance. Le chien est venu me voir. J’ai demandé si je pouvais le caresser. «Bien sûr», dit un homme. Je l’ai fait et le chien l’appréciait vraiment. J’ai remarqué : « Eh bien, au moins j’ai un ami à Perryville. »

« L’homme m’a demandé pourquoi j’étais là et j’ai brièvement raconté mon histoire. Les deux hommes ont plié leurs vêtements en silence et, alors qu’ils partaient, l’un d’entre eux m’a tendu un morceau de papier sur lequel étaient inscrits deux noms et numéros de téléphone. Il a déclaré : « Si vous avez besoin de quelque chose, vous avez maintenant trois amis à Perryville. »

« Les choses se sont améliorées après ça, et je n’ai pas eu besoin de faire appel à eux, mais je me souviendrai de ce geste pour le reste de ma vie. »

La vie imite la foire d’État

LE DORYMAN de Prescott, Wisconsin : « Sujet : Enlevez-vous, pourquoi ne pas le faire.

« Le Runabout et moi nettoyions notre balcon/terrasse ce matin et avons dû faire une pause à mi-chemin. C’est un travail difficile car il est long et étroit, nous devons donc soulever et déplacer beaucoup de tapis, de tables et de chaises d’un bout à l’autre, nettoyer la terrasse, puis remélanger à nouveau. Imaginez que vous faites le lit pendant que vous y êtes encore.

« L’une des choses que nous devons déplacer est un canapé d’extérieur qui n’est pas très confortable mais qui sert à accueillir des invités excédentaires à court terme. J’ai remarqué que même cela était merveilleux après notre dur labeur et je l’ai comparé aux souvenirs antérieurs de la Foire d’État. Après une demi-journée d’errance au Great Minnesota Get-Together, je visitais des expositions commerciales sous la tribune. À l’époque, une entreprise vendait des fauteuils inclinables trop rembourrés. Si je me souviens bien, ils en avaient environ une demi-douzaine exposés en démonstration. Une expression courante que j’ai entendue de la part des personnes invitées à les essayer était : « OMG, c’est la chaise la plus confortable dans laquelle je me suis jamais assis !

« Quel produit idéal à vendre lors d’une foire d’État. Après quelques heures de marche sur le terrain, les gens ressentiraient probablement la même chose en s’asseyant sur le trottoir à l’extérieur.

Répète?

Autre épisode d’audition créatrice, rapporté par RUSTY de Saint-Paul : « Mon ouïe est défaillante depuis un certain temps. S’il y a un bruit secondaire, je n’entends pas bien une conversation principale.

« Aujourd’hui, mon ami Karl était sur ma terrasse et m’expliquait qu’il s’agissait d’une famille mixte composée de sa belle-sœur et de son deuxième mari. C’était pendant que ma voisine tondait sa pelouse.

« Il a dit que sa belle-sœur avait élevé les jeunes filles de son deuxième mari, issues de son premier mariage, comme si c’étaient les siennes. Et qu’ils ont grandi avec son jeune fils issu de son premier mariage, Travis.

« Ce que Karl m’a dit, c’est : ‘Et ils ont grandi avec Travis.’

« Ce que j’ai entendu, c’est : ‘Et ils ont grandi avec des crabes !’

« J’ai fait remarquer que les crabes étaient traitables, et il a répondu : ‘Eh bien, ils s’y sont habitués.' »

MUSES DU TABLEAU D’AFFICHAGE : C’est un . . . réponse étrange. Comment est l’audition de Karl ? (Ou était-il… drôle ?)

Joie de la juxtaposition

CHERIE D d’Inver Grove Heights : « L’autre jour, je parlais à une jeune femme qui me parlait de sa fille à l’école primaire. La jeune femme a mentionné quelque chose à propos d’un PEI. Hein? La femme a expliqué qu’un PEI signifie Plan d’Éducation Individualisé. Oh.

« Plus tard dans l’après-midi, je parlais avec mon amie Deb et elle a mentionné quelque chose à propos du PEI de sa petite-fille.

« Sheesh, où étais-je pour ne pas avoir entendu ce terme auparavant ?

«Quand j’étais dans une école primaire paroissiale dans les années 60, la chose la plus proche d’un IEP était ce avec quoi sœur Vivian (alias Vivian le Vautour, pour vous tous, fans d’Axel’s Treehouse) choisissait de frapper un enfant pour mauvaise conduite. : la règle, ou le pointeur.

Une blague pour aujourd’hui (ou peut-être hier)

KATHY S. de St. Paul : « Sujet : Une blague stupide d’antan.

« À l’épicerie, j’ai croisé deux personnes âgées avec un chariot très plein. Ils ont dit qu’ils s’étaient arrêtés pour quelques choses.

« Ce qui m’a rappelé une blague racontée par un ancien collègue qui (avec sa femme) avait 11 enfants. Il disait que chaque soir, il demandait à sa femme si elle voulait dormir ou quoi. Et que sa réponse était toujours : ‘Quoi ?’

Notre époque

ELVIS : « Sujet : Gonflage du pourboire.

« L’expression « fatigue du pourboire » titrait une histoire qu’ELVIS a lue cette semaine, et elle a fait mouche. ELVIS s’est habitué à commander de la nourriture au comptoir, puis à faire pivoter l’écran de type iPad pour lui permettre d’ajouter un pourboire et de signer son nom. Une sorte de signe. ELVIS n’a jamais appris à l’école comment signer avec un seul doigt, plutôt que de saisir un stylo et d’utiliser toute sa main. ELVIS s’est rendu compte il y a quelque temps que personne ne se souciait vraiment de l’apparence de la « signature » dans la petite case à l’écran. ELVIS choisit souvent d’utiliser sa main (doigt ?) non dominante pour griffonner une ligne indéchiffrable et dénuée de sens qui est allègrement acceptée comme sa signature approuvant le débit sur sa carte. ELVIS est plus vieux que la saleté et se souvient de l’époque où les signatures étaient soigneusement examinées au dos des cartes et où les employés devaient vérifier un petit livret de papier journal rempli de numéros de cartes volées.

«ELVIS était avec un ami dans une épicerie fine très fréquentée samedi après-midi. Ils commandèrent deux sandwichs et quelques verres. L’écran a tourné et le montant de pourboire le plus bas qui lui a été proposé était de 18 pour cent. Le choix du milieu : 23 pour cent. Le dernier : 28 pour cent. Cela semblait un peu raide pour la situation.

« La charcuterie s’attendait à ce qu’ELVIS fasse la queue et donne la commande au caissier. Après avoir payé, ELVIS a reçu une tasse et s’est rendu à un distributeur pour prendre sa propre boisson. Il s’est ensuite dirigé vers une table qui avait été libérée par un client précédent, mais qui n’avait pas été essuyée ni nettoyée. Aucun petit numéro n’a été distribué pour que quelqu’un apporte la nourriture à ELVIS. Au lieu de cela, son téléphone a sonné avec un message texte l’invitant à revenir au comptoir pour récupérer sa nourriture et retourner à la table. Après avoir mangé, ELVIS a pris son panier et l’a mis dans une poubelle en plastique et a poussé l’emballage et le gobelet dans une poubelle débordante.

« Quelques minutes plus tôt, au comptoir, ELVIS s’était senti un peu radin et honteux lorsqu’il avait appuyé sur l’option « pourboire personnalisé » sur l’écran pour payer. Il a investi un montant d’un peu plus de 10 pour cent, ce qui semblait approprié.

« ELVIS n’est pas du tout opposé au paiement d’un salaire décent et sait que travailler dans le secteur des services est difficile. Les pourboires constituent malheureusement la source de la majeure partie des revenus que reçoivent de nombreux travailleurs. Cependant, ELVIS juge le montant du pourboire en fonction du service reçu.

« À l’occasion, ELVIS peut choisir de se rendre dans un restaurant où un hôte l’accueille et lui montre une table qui a été nettoyée après que le dernier client l’ait utilisée. Après qu’ELVIS ait reçu un menu, une autre personne vient souvent remplir des verres d’eau. Un serveur arrive et, après quelques petites discussions sur les spécialités, prend la commande de boissons. Ensuite, la commande de nourriture est passée et la nourriture lui est apportée, tout en répondant à tous ses besoins supplémentaires. Après avoir mangé, les assiettes sont débarrassées et l’addition portée à ELVIS. Il peut prendre son temps pour lire la facture et écrire le montant du pourboire avant de signer avec un stylo ou de laisser de l’argent liquide.

« ELVIS a depuis des années un pourboire de 15 pour cent ou plus, souvent proche de 20 pour cent. Il est connu pour mettre quelques dollars supplémentaires sur la table en partant si la personne qui paye ne partait pas, ce qu’ELVIS estimait être suffisant. (Souvent, ses parents semblaient donner un pourboire d’environ 10 pour cent seulement.)

« Il y a une grande différence dans la quantité de service entre ces deux expériences, et ELVIS estime qu’il continuera à donner un pourboire en conséquence. Le sandwich qu’ELVIS avait pris à la charcuterie était bon, mais le prix n’était pas très différent de celui s’il était allé dans un restaurant avec service à table. L’inflation des pourboires semble nous avoir durement frappés récemment, et la technologie a rendu plus difficile la prise de décisions personnelles, en particulier dans une situation chargée ou précipitée.

« Peut-être que d’autres lecteurs du Bulletin Board ressentent le contraire. »

