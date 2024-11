Matthew Lillard sur Scooby-Doo Flop, rejetant « Danse avec les stars »

Matthew Lillard pensait que sa carrière allait exploser lorsque le succès du film d’action live « Scooby-Doo » de 2002 (le film a rapporté 275 millions de dollars dans le monde) a lancé une franchise. L’acteur s’est engagé pour reprendre le rôle de Shaggy dans « Scooby-Doo 2 : Monsters Unleashed » en 2004 et a gagné le plus gros salaire de sa carrière. La seule voie à suivre pour sa carrière était de se relever. C’est du moins ce qu’il pensait.

« Je pensais que je serais n°1 sur la liste d’appels pour les 10 prochaines années de cinéma », a récemment admis Lillard. Business Insider. « Et la réalité était exactement le contraire qui s’est produit. »

« Scooby-Doo 2 : Monsters Unleashed » a été un raté critique et un échec au box-office, ne parvenant pas à franchir la barre des 200 millions de dollars dans le monde que l’original a facilement franchi. L’échec de la suite de « Scooby-Doo » a entraîné un arrêt brutal de la carrière de Lillard et l’a forcé à redéfinir ses objectifs en tant qu’acteur.

« J’étais rattrapé par le succès de ce que je faisais, j’étais rattrapé par les rôles que j’obtenais, j’étais rattrapé par cette volonté d’être célèbre, entre guillemets », a admis Lillard, notant qu’il a finalement dû arrêter. se soucier de courir après la gloire.

« J’allais faire « Danse avec les stars ». Et je me disais que si je fais « Danse avec les stars », je ne gagnerai jamais d’Oscar », a déclaré Lillard. « Si je fais « Danse avec les stars », je serai célèbre et je ne serai pas un grand acteur, et je voulais juste être un grand acteur. J’ai dit [to my agent]’Je veux juste être acteur. Je veux juste être dans des films. Je veux réinitialiser mes attentes.

L’acteur a ajouté : « J’ai traversé de bonnes et de mauvaises périodes. Je n’ai pas été pertinent et je pensais que je n’allais plus jamais travailler.

Un changement de mentalité a permis à Lillard de percer d’une manière à laquelle il ne s’attendait pas. Tout en continuant à interpréter Shaggy dans divers films d’animation « Scooby-Doo », il a également remporté des rôles de soutien dans des films comme « The Descendants », lauréat d’un Oscar, et « Trouble With the Curve » de Clint Eastwood.