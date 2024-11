Matthew Lillard a une grande raison pour laquelle il a refusé une opportunité de concourir Danse avec les stars.

L’acteur s’est récemment confié à Business Insider à propos de ses difficultés au début de sa carrière, en particulier après les années 2004 Scooby-Doo 2 : Les monstres se déchaînent bombardé au box-office, à sa grande surprise.

« Je pensais que je serais n°1 sur la liste d’appels pour les 10 prochaines années de cinéma », a déclaré Lillard à propos du film. Scooby-Doo suite, qui l’a vu jouer Shaggy. « Et la réalité était que c’est exactement le contraire qui s’est produit. »

En conséquence, Lillard a été contraint de réévaluer sa carrière, et c’est à ce moment-là que son équipe de l’époque lui a proposé de rejoindre la série de concours de danse d’ABC. Cependant, l’acteur n’a pas sauté sur l’idée.

«J’allais faire Danse avec les stars. Et je me disais, si je le fais Danse avec les starsje ne gagnerai jamais d’Oscar », a déclaré Lillard. « Si je le fais Danse avec les starsje serai célèbre et pas un grand acteur, et je voulais vraiment juste être un grand acteur.

Le Bonnes filles L’acteur a finalement décidé qu’il voulait juste « être acteur ». Je veux juste être dans des films. Je veux réinitialiser mes attentes.

Même avant Scooby-Doo 2 : Les monstres se déchaînent Après un échec, Lillard a admis qu’il était « rattrapé par le succès de ce que je faisais ». Il se retrouvait fréquemment à lire des critiques et à s’arrêter dans les salles de cinéma, dans l’espoir d’être reconnu.

« J’étais pris par les rôles que j’obtenais, j’étais pris par cette volonté d’être célèbre, entre guillemets », se souvient-il. « J’ai traversé de bonnes et de mauvaises périodes. Je n’ai pas été pertinent et je pensais que je n’allais plus jamais travailler.

Bien que les débuts de carrière de Lillard ne se soient pas nécessairement déroulés comme prévu, il a finalement trouvé son rythme, continuant à interpréter le personnage de Shaggy à plusieurs reprises. Scooby-Doo films, spectacles et jeux vidéo. Il a également joué dans des dizaines de projets tout au long de sa carrière, dont celui de 2023. Cinq nuits chez Freddy, et est sur le point de revenir pour la suite.

Il a ajouté: « J’ai participé à tous les aspects de ma carrière et j’aime où je me trouve en ce moment. »