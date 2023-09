Matthew Lawrence, star de « Boy Meets World », revient sur la célébrité de son enfance : cela « n’a pas toujours été facile »

La star de « Boy Meets World », Matthew Lawrence, veut que les gens sachent que la célébrité des enfants n’est « pas exactement ce à quoi elle ressemble ».

S’adressant à Fox News Digital lors de la conférence des années 90 de That’s4Entertainment à Tampa, en Floride, Lawrence a déclaré qu’il se demandait souvent s’il reviendrait en arrière et changerait quoi que ce soit, mais il a finalement estimé : « Je ne peux pas vraiment dire que je reviendrais et changerais ». [anything] ».

« J’ai eu une éducation étrange, ce n’était pas normal », a-t-il poursuivi. « J’ai tout compris, mais je ne l’ai pas fait dans le même délai que d’habitude. Par exemple, des choses que j’aurais dû apprendre à l’adolescence, j’ai dû l’apprendre à 20 ans et vice versa. Alors, je l’ai compris. dans l’ensemble, j’ai eu de la chance. J’avais une grande cellule familiale.

Lawrence, qui est apparu non seulement dans des émissions comme « Boy Meets World », mais aussi dans des films comme « Mrs. Doubtfire » avec Robin Williams, fait partie d’une famille du show business.

Son frère aîné est Joey Lawrence de la renommée « Blossom », et son frère cadet, Andrew Lawrence, était également un enfant star, interprétant un personnage de la série animée « Recess » et jouant avec ses frères aînés dans leur série « Brotherly Love ».

« Ma mère était enseignante, alors elle s’assurait que j’étais ancré. Et l’industrie était comme le sport parascolaire ou autre, donc j’ai eu beaucoup de chance de cette façon. » — Matthieu Lawrence

Mais l’homme de 43 ans attribue à sa famille le fait de le garder, lui et ses frères et sœurs, concentrés sur ce qui compte.

« Ma mère était enseignante, alors elle veillait à ce que je sois puni », a déclaré Lawrence. « Et l’industrie était comme les sports parascolaires ou autre chose, donc j’ai eu beaucoup de chance de cette façon. »

Il a ajouté : « Mais vous savez, il y a encore des moments où cela n’a pas toujours été facile. Tant que les gens le comprennent… ce n’est pas exactement ce à quoi ça ressemble. »

Lawrence a également fait allusion à certains des aspects les plus sombres du fait d’être un jeune à Hollywood.

« Je suis arrivé à une époque dans le business où ils vous jetaient dans le pétrin, et si quelque chose de grave arrivait, ils s’attendaient à ce que vous vous en accommodiez, que ce soit devant la caméra ou hors caméra. Et c’était comme ça, « , a déclaré Laurent.

« Je pense que les gens en sont plus conscients ces jours-ci, et je pense que les choses commencent à changer et c’est formidable. Nous ne pouvons toujours que nous améliorer. »

Un autre élément qui l’a aidé à s’en sortir a été le lien qu’il a noué avec ses co-stars de « Boy Meets World ». Lawrence a rejoint la série lors de la cinquième saison en tant que demi-frère de Shawn, joué par Rider Strong.

« Écoutez, je suis arrivé une fois que la famille était déjà constituée, ils formaient une unité. J’ai été intégré, à la fois pour eux et pour moi. [It took] quelques semaines pour m’y mettre, mais une fois arrivé, nouer des relations avec tout le monde était tout simplement incroyable », a-t-il déclaré.

Lors du panel « Boy Meets World » à la 90s Con, mettant en vedette Lawrence, Danielle Fishel, Rider Strong, Will Friedle, Trina McGee, William Daniels, Bonnie Bartlett, Betsy Randle, Lee Norris et Anthony Tyler Quinn, les acteurs ont partagé leur attachement pour l’un d’entre eux. un autre. Ben Savage, qui jouait le rôle de Cory, n’était pas présent.

« Je suis vraiment fier de tout le monde, trois, combien de décennies plus tard. Vraiment fier de voir tout le monde ici, de voir comment ils ont grandi dans leur vie… ils sont parents, je respecte tout le monde sur cette scène, « , a déclaré Lawrence lors du panel.

Fishel, qui jouait Topanga, la petite amie de Cory dans la série, a fait écho au sentiment de Lawrence.

« J’apprends tellement et tellement de choses différentes de tous ces gens. Et j’apprends d’eux à différents moments de ma vie, des choses différentes, et nous continuons à nous montrer de nouvelles choses et à apprendre les uns des autres, et je pense que l’ouverture c’est ce qui nous rend tous si proches », a-t-elle déclaré.

Friedle, qui incarne le frère aîné de Cory, Eric, a ajouté : « Il est très facile, avec tout ce qui se passe dans notre pays en ce moment, de penser que nous nous détestons tous et que nous sommes tous les uns contre les autres, et que c’est nous contre nous et nous contre ». «

La camaraderie entre les acteurs était clairement visible lors de la discussion.

Lawrence se souvient : « Il y a eu un moment au début, où vous m’avez emmené déjeuner, et je me souviens juste de vous avoir regardé autour de vous, les gars, [because] vous aviez ce lien, et j’ai pensé que c’était vraiment spécial, et c’est à ce moment-là que je me suis dit, oh, je me sens très chanceux de faire partie de ça. »

Cela a incité Friedle à plaisanter: « Je pense que nous nous sommes dit, s’il vient, il récupérera le chèque », Lawrence répondant: « Je savais qu’il se passait quelque chose » et faisant rire énormément les acteurs sur scène et l’auditoire.

Fishel a également partagé l’impact du fait de grandir en tant qu’enfant star sur elle et la façon dont elle embrasse ses souvenirs de son passage dans la série.

« Je suis tellement reconnaissante que la série à laquelle nous participons ait duré aussi longtemps, car comme nous en avons parlé à plusieurs reprises, parfois, lorsque vous avez quelque chose qui se passe juste devant vous, vous ne le faites pas. Je ne sais pas à quel point il faut l’apprécier », a déclaré l’homme de 42 ans.

« Et au fur et à mesure que les années passent, et que vous vous en éloignez, cela prend forme sous de nouvelles formes, et vous le voyez sous un angle différent. Et parfois, c’est un objectif vraiment positif, et parfois vous avez besoin d’espace et de distance par rapport à lui, et le Ces années m’ont seulement fait aimer davantage non seulement chacune de ces personnes, mais aussi le travail que nous avons accompli ensemble.

Elle a également appelé à rencontrer un fan qui avait nommé leur fille Topanga.

« C’est le genre de moments auxquels personne ne peut vous préparer. Le simple fait de savoir que nous avons eu un impact sur quelqu’un de cette manière est très spécial », a-t-elle déclaré.