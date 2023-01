Matthew Lawrence sort avec Chilli de TLC après le divorce de Cheryl Burke – Hollywood Life

Voir la galerie





Matthieu Laurent42, est passé de son divorce de Cheryl Burk38. Le Garçon rencontre le monde star est dans une “relation exclusive” avec CCM membre Chili51 ans, selon le représentant de Chilli, qui a confirmé la nouvelle à TMZ le 3 janvier. Le représentant a révélé que Chilli (née Rozonda Thomas) et Matthew ont déplacé leur relation hors de la zone d’amis juste avant Thanksgiving.

Selon le représentant, Matthew et Chilli ont passé les vacances ensemble à Atlanta, où Matthew a présenté sa nouvelle petite amie à sa famille. TMZ a également rapporté que le couple avait rendu leur relation “Instagram Official” juste avant le réveillon du Nouvel An, avec des vidéos d’eux dansant sur de la musique en pyjama.

Matthew et le chanteur de “No Scrubs” ont été aperçus ensemble pour la première fois à Hawaï en août 2022. Le couple était tout sourire alors qu’ils se liaient sur la plage en maillot de bain. À l’époque, TMZ a rapporté que Matthew et Chilli n’étaient que des “amis”, mais cela a évidemment évolué au cours des mois suivants.

Il s’agit de la première relation publique de Matthew depuis sa séparation d’avec Cheryl. Le Danser avec les étoiles pro a demandé le divorce de Matthew en février 2022, après moins de trois ans de mariage. Selon les documents de divorce obtenus par HollywoodLa Vie, Cheryl a cité les “différences irréconciliables” comme raison de la rupture du couple. Les ex ont finalisé leur divorce en septembre 2022.

Six mois après sa séparation d’avec Matthew, Cheryl a accusé un ex anonyme de l’avoir trompée dans une vidéo TikTok. Dans la vidéo de Cheryl, qui était réglée sur un Adèle chanson, la danseuse professionnelle a affirmé avoir trouvé des preuves de la tricherie, notamment des SMS et du viagra. Cheryl n’a pas révélé qui était l’ex, mais ses fans ont immédiatement accusé Matthew d’avoir été infidèle dans leur mariage.

Matthew n’a jamais répondu aux affirmations de Cheryl, qui ont été faites quelques semaines seulement après son rendez-vous à la plage d’Hawaï avec Chilli. Plus tard en novembre, Cheryl est apparue sur Discussion de table rouge et s’est ouverte sur son histoire de fréquentation d’hommes «abusifs». Encore une fois, Cheryl n’a pas carrément accusé Matthew d’actes répréhensibles.

