Matthew Lawrence se souvient des pensées de Justin Timberlake à son égard : « Tellement méchant »

Un garçon rencontre le mondeL’ancien élève de Matthew Lawrence a révélé que Justin Timberlake pensait qu’il était « tellement méchant » quand *NSYNC visité le plateau de spectacle.

Lors d’une conversation dans un récent épisode du podcast rewatch Pod rencontre le monde, Lawrence a évoqué son passage sur le tournage de la sitcom avec ses partenaires et animateurs de podcast Danielle Fishel, Will Friedle et Rider Strong.

« Je ne sais pas si vous les gars – eh bien, bien sûr, vous vous en souvenez – mais quand *NYSYNC « Ils venaient sans cesse sur le plateau ? » se souvient Lawrence en faisant référence aux visites fréquentes du boys band sur le plateau.

Il a poursuivi en disant : « Je l’ai découvert des années plus tard lorsque j’ai rencontré Justin [Timberlake] qu’il pensait que je n’étais pas très gentille.

« Il ne m’aimait pas. Et il me l’a dit en face », a noté Lawrence en repensant à sa rencontre avec le Pleure moi une rivière chanteur, qui a fait ses débuts avec un album solo Justifié à l’époque.

« J’étais un grand fan. Je n’avais aucun souvenir de ça, et il me disait : « Oh, ouais. Ouais, maintenant tu veux être mon ami ? Tu étais tellement méchant sur le plateau », a-t-il ajouté.

De plus, Lawrence aimait bien les membres du boys band qui draguaient Danielle alors qu’il avait lui aussi le béguin pour elle.

« J’étais super timide et j’avais aussi un faible pour Danielle. Et ces mecs n’arrêtaient pas de débarquer sur le plateau pour essayer de la draguer ! » a souligné Lawrence.