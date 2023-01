Matthew Lawrence, l”acteur de rencontres Chilli de TLC

Bébé, bébé, bébé… Rozonda « Chilli » Thomas de TLC démarre la nouvelle année avec un nouvel amour : l’acteur Matthew Lawrence !

Chilli et Matthew Lawrence rendent publique leur relation

Chilli, 51 ans, et Matthew, 42 ans, ont officialisé la relation sur Instagram avec une publication collaborative créative où ils dansent sur “Take On Me” d’A-ha tout en portant des pyjamas assortis.

Le couple a immédiatement reçu l’approbation de Danielle Fishel, l’ancienne co-vedette de Matthew “Boy Meets World”, qui a commenté “Cela me rend très heureuse !! ❤️❤️” sur le post.

Selon TMZ, qui a annoncé la nouvelle de l’état de la relation du couple mardi matin, un représentant de Chilli a confirmé que le couple se fréquentait exclusivement après avoir été “juste amis” jusqu’à juste avant Thanksgiving. Le couple a officialisé les choses à temps pour passer Thanksgiving et Noël ensemble à Atlanta, où Matthew a eu la chance de rencontrer la famille de Chilli.

Assez intéressant, TMZ a rendu compte en août que Matthew et Chilli ont été repérés sur la plage de Waikiki où les baigneurs les ont vus se mettre à l’eau ensemble et avoir des conversations intenses. À l’époque, le tabloïd a appris que le couple ne sortait pas ensemble – Matthew et ses amis venaient d’assister au concert de TLC sur l’île et ils s’étaient liés plus tard.

Il semble certainement que des bases solides aient été établies avant que ces deux-là ne deviennent sérieux. Outre les pouces levés de Fishel, la paire a également la bénédiction du représentant de longue date de Chilli, Christal Jordan, qui a dit aux gens :

“Je suis avec Chilli depuis 2005 et je ne l’ai jamais vue aussi amoureuse”, a déclaré Jordan à PEOPLE. « Elle est rayonnante. Ils sont vraiment mignons ensemble.

Si charmant! Vous vous souvenez tous quand Chilli avait cette émission de rencontres sur VH1 ? Elle parle ouvertement de rencontres interraciales depuis des années maintenant, mais c’est peut-être le premier homme blanc «célèbre» avec lequel nous nous souvenons de sa relation. Chilli avait auparavant une relation à long terme avec Usher avant de rompre en 2003 pour “l’ultime non non”. Vous vous en souvenez ? Elle partage un fils de 25 ans, Tron, avec le producteur de musique Dallas Austin.

Matthew Lawrence et son ex-femme, la danseuse Cheryl Burke, ont finalisé leur divorce en septembre. Burke, 38 ans, a indiqué le 7 janvier 2022 comme date officielle de séparation lorsqu’elle a demandé le divorce en février dernier, après près de trois ans de mariage.

C’est plutôt mignon qu’ils soient tous les deux des “stars des années 90” qui font toujours leur truc professionnellement. Je souhaite à ces deux-là tout le bonheur !